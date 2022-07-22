Производитель сигарет Marlboro намерен уйти из России до конца года Производитель сигарет Marlboro компания Philip Morris намерена покинуть РФ до конца года

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Компания Philip Morris, один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, намерена покинуть российский рынок до конца 2022 года. Об этом сообщил в интервью Bloomberg Television глава компании Яцек Ольчак. По его словам, это станет «довольно сложным процессом».

Мы прилагаем все усилия, чтобы завершить наше присутствие в России, но я не думаю, что это произойдёт в течение следующего квартала. Это может быть завершено примерно к концу года, — сказал Ольчак.

По словам главы компании, Россия была важным рынком для Philip Morris, доля компании на нём составляла 27%. Однако условия работы здесь изменились, возникли сложности с цепочками поставок и финансовыми операциями. В этой связи в компании решили «изменить отношения» со страной. Теперь компания переориентируется на европейский, азиатский и американский рынки.

При этом Ольчак признался, что ему грустно терять инвестиции в российский рынок.

Компания Philip Morris начала свою историю в 1847 году в Лондоне в качестве табачного магазина, где торговали турецкими сигаретами ручной скрутки. В настоящее время штаб-квартира компании находится в Лозанне. В числе её брендов — Marlboro, Iqos, L&M, Philip Morris, Chesterfield, Parliament.

Ранее депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев заявил, что в России следует создать организацию «Ростабак» для контроля за оборотом обычных и электронных сигарет. Несчастные случаи, когда вейпы взрываются в руках, происходят именно из-за отсутствия должного контроля, отметил он.