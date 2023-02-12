Эксперты табачной отрасли объяснили снижение поставок сигарет в Россию Эксперты допустили, что поставки сигарет в Россию снизились из-за уменьшения спроса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Снижение поставок сигарет и стиков на территорию России может говорить об уменьшении потребления в стране табачной продукции, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов. В частности, в 2022 году компания Philip Morris International (PMI) уменьшила объем отгрузки сигарет и стиков для систем нагревания табака в Россию на 6%, до 64,693 млрд единиц.

Владелец табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов допустил, что тенденция снижения подтвердила, что в России снижается потребление стиков и других табачных изделий.

По многим табачным категориям в 2022 произошло падение. Это связано, во-первых, с падением реальных доходов населения, во-вторых, в определенных категориях — с ростом контрабанды и контрафакта, — сказал он.

По словам президента ассоциации «Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем» (ПАУРРЕНС) Льва Григорьева, PMI сохранил свою долю на рынке и сообщил о снижении рынка на 6%.

Ранее стало известно, что производитель табачной продукции British American Tobacco (BAT) планирует закрыть свой бизнес в России и Белоруссии до конца 2023 года. Он производит сигареты Kent, Vogue, «Ява золотая», Dunhill, Lucky Strike, Rothmans и другие. На его предприятиях в России трудились 2,5 тысячи человек.