Лучшие и худшие иностранные акции: что купить себе на Новый год Какие бумаги способны принести инвестору существенный доход в 2023-м

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Покупка зарубежных акций сегодня — рискованный способ инвестиций, их могут заблокировать в рамках санкций. Впрочем, удачные вложения могут принести доход в 100% и даже в 200%. NEWS.ru собрал иностранные бумаги, показавшие наибольший рост за год, а также те, что стали главными аутсайдерами-2022. Тем временем эксперты назвали самые перспективные западные компании и отрасли для покупки акций на будущий год.

Как выросли цены акций у топ-10 компаний

PBF Energy (тикер PBF, нефтяная, газовая и топливная промышленность, США) — плюс 203,62%.

Global Blood Therapeutics (GBT, биотехнологии, США) — плюс 121,7%.

Occidental Petroleum (OXY, нефтегаз, США) — плюс 108,32%.

Aerie Pharmaceuticals (AERI, фармацевтика, США) — плюс 108,06%.

Axsome Therapeutics (AXSM, фармацевтика, США) — плюс 99,76%.

Helmerich & Payne (HP, нефтегаз, США) — плюс 88,06%.

Hess (HES, нефтегаз, США) — плюс 84,82%.

Schlumberger (SLB, энергетическое оборудование и услуги, США) — плюс 72,91%.

Exxon Mobil Corporation (XOM, нефтегаз, США) — 76,11%.

Marathon Petroleum Corporation (MPC, нефтегаз, США) — плюс 77,75%.

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В какие компании и отрасли вкладываться в 2023 году

Инвестиционный консультант ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин:

Анализировать динамику цен бумаг без оглядки на размер бизнеса малопродуктивно. К примеру, выросшая на 108% Aerie Pharmaceuticals имеет очень небольшую капитализацию по меркам США. К тому же в 2021-м котировки акций компании росли на 100%, затем падали на 50% — это бумага с очень высокой волатильностью, и поверхностный анализ динамики по итогам года вряд ли позволит качественно предсказать колебания. Тем не менее покупать акции можно исходя из рыночных и макроэкономических тенденций, которые будут характерны для 2023 года. Во-первых, худшие сектора 2022 года обгонят рынок во второй половине следующего года. Это, в частности, IT-сектор. Во-вторых, индекс доллара (DXY, показывает отношение доллара США к корзине из шести других основных валют: евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк. — NEWS.ru.) пойдет вниз, что поддержит прибыли американских компаний (если они получают доходы в иностранной валюте. — NEWS.ru.). В-третьих, индекс S&P 500 [который отражает цены акций лучших американских компаний], а также сырье и сырьевые товары, которые торгуются на бирже, перейдут к восстановлению во второй половине 2023 года. Наконец, мощным катализатором станет открытие экономики Китая после антиковидных ограничений.

Основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров:

Самыми перспективными в 2023 году выглядят крупнейшие компании нефтегазовой отрасли. Именно они росли в 2022 году: на фоне энергокризиса в Европе американские производители получали повышенную прибыль. С этой точки зрения будет хорошим вложением покупка бумаг Occidental Petroleum и Exxon Mobil — крупнейших американских компаний в секторе, которые развивают не только добычу нефти, но и газа, а также проекты в СПГ и по производству водорода. Самые перспективные акции, чтобы постоянно держать их в своем портфеле, бумаги Schlumberger, входящей в «большую четверку» нефтесервисных компаний мира наравне с Halliburton, Baker Hughes и Weatherford. Эти компании обладают технологиями добычи на шельфе в условиях вечной мерзлоты и поставляют весь спектр услуг — от технологии и оборудования до кадрового сопровождения и нужного ПО. Эти услуги будут крайне востребованы в мире, ведь добывать нефть и газ становится все сложнее.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Финансовый эксперт, трейдер Артем Звездин:

Роста компаний биотехнологий, к примеру Axsome Therapeutics, в следующем году ожидать не стоит. Основной хайп вокруг биотехнологий уже прошел, в дальнейшем рост может происходить только на фоне обнаружения новых проблем, связанных со здравоохранением: допустим, мутации вируса или появления новой болезни. Развитие, скорее, могут получить компании, связанные с медицинским страхованием, лечением и профилактикой болезней. Перспективно смотрится NextEra Energy (за год акции компании упали на 9,98%. — NEWS.ru). Компания занимается производством энергии на солнечных, ядерных, угольных и нефтегазовых установках, поэтому выиграет в случае роста любой из сферы энергетики и не проиграет сильно, если вдруг какая-либо сфера энергетики обвалится. Акции NextEra Energy сейчас торгуются в районе $84 и обладают заметным потенциалом роста. Еще одно перспективное направление — ядерная энергетика, представленная лидерами отрасли — Cameco, Uranium Energy Corp., Ur-Energy. Сейчас акции этих компаний стоят относительно недорого и имеют потенциал роста примерно в 10–20% к концу 2023 года.

Какие зарубежные акции сильнее всего упали

Carvana (CVNA, специализированная розничная торговля, США) — минус 98,3%.

Applied Molecular Transport (AMTI, биотехнологии, США) — минус 97,31%.

Cardlytics (CDLX, СМИ, США) — минус 92,69%.

Applied Therapeutics (APLT, биотехнологии, США) — минус 92,04%.

Derm Tech (DMTK, биотехнологии, США) — минус 89,84%.

Invitae Corp (NVTA, учреждения и услуги здравоохранения, США) — минус 87,94%.

Coinbase (COIN, криптоплатформа, США) — минус 87,43%.

AppHarvest (APPH, продукты питания, США) — минус 86,12%.

GoodRx Holdings (GDRX, технологии для здравоохранения, США) — минус 86,42%.

Nektar Therapeutics (NKTR, биофармацевтика, США) — минус 85,99%.

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Риски покупки зарубежных бумаг

Федор Сидоров:

Наиболее рискованными вложениями в следующем году станут акции Coinbase: после краха биржи FTX проблемы могут возникнуть у других крупнейших криптоплощадок мира. Да и весь криптовалютный рынок сейчас переживает очень сложные времена, а его восстановление — это вопрос нескольких лет. В целом покупка бумаг иностранных эмитентов сегодня опасна тем, что акции могут заблокировать на счетах из-за санкций. Опыт 2022 года это показал (весной западные депозитарии заблокировали 14% всех купленных россиянами на СПБ Бирже иностранных бумаг, однако сейчас обсуждается их разблокировка. — NEWS.ru.).

Артем Звездин: