Глава НСПК оценил проблемы с оплатой картами «Мир» за рубежом Глава НСПК назвал преувеличенными проблемы с картой «Мир» за рубежом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уровень опасений и шума вокруг приема российских карт «Мир» за рубежом несколько преувеличен, заявил глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев в рамках форума «Банки России — XXI век». По его словам, которые приводит ТАСС, катастрофического снижения объемов платежей не произошло, хотя ситуация с картами «Мир» в Турции является «самой болезненной темой».

Из пяти наших банков-партнеров [в Турции] два банка — это коммерческие банки. Они приостановили сотрудничество, нас об этом уведомили. Три банка продолжают работать в разной степени. Кто-то работает и с картами санкционных банков российских, кто-то работает со всеми банками, — отметил Комлев.

Он также подтвердил, что вьетнамский банк BDVI прекратил работать с системой «Мир» и достаточно давно уведомил об этом руководство системы. При этом с картами российской платежной системы продолжают работать партнеры в Казахстане.

В то же время глава НСПК признал, что на платежную систему «Мир» оказывается давление со стороны США и европейских стран, особенно Великобритании. С другой стороны, существует ряд стран, финансовые системы которых готовы к приему российских карт «Мир», но некоторые проблемы не позволяют начать работу в этих регионах.

Финансист, директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков ранее заявил, что Турция может полностью отказаться от операций с российскими картами «Мир» из-за опасений вторичных санкций. По его словам, для Турции в качестве экономического партнера гораздо более важны Евросоюз и США, чем Россия. Эксперт также добавил, что россияне должны быть готовы к этому и перестраховаться.