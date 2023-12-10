Что будет с курсом после выборов президента РФ, взлетит ли доллар до 200 Аналитики рассказали, что будет с курсом доллара после выборов в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Аналитики финансового рынка ожидают существенного укрепления доллара после президентских выборов в России в 2024 году. Что будет с курсом, вырастет ли американская валюта до 200 рублей, какие факторы могут повлиять?

Что происходит с курсом доллара сейчас

В течение минувшей недели курс уверенно закрепился на уровне выше 90 рублей за доллар. Валюта вернулась к значениям середины ноября. Достигнув пика в 93,44 рубля вечером 7 декабря, к завершению торгов курс «отскочил» до уровня немногим ниже 92 рублей.

Аналитики, опрошенные FXteam.ru, полагают, что на предстоящей неделе российская валюта не сильно потеряет в стоимости. Обзор Центробанка РФ показывает, что экспортеры наращивают возврат валютной выручки. В Промсвязьбанке полагают, что рубль будет незначительно укрепляться в ожидании заседания ЦБ РФ в пятницу, 15 декабря. Ранее высказывались предположения, что регулятор может пойти на очередное повышение ключевой ставки — до 16%.

Аналогичное мнение высказали аналитики в банках «Зенит» и «Русский Стандарт»: предстоит нейтральное поведение курса или умеренное укрепление рубля в силу различных факторов. В Экспобанке и банке «Санкт-Петербург» отмечают, что к концу месяца и Новому году спрос на иностранную валюту традиционно вырастет. После пятничного заседания Центробанка курс доллара вновь может начать рост, пока значимо не превысит отметку в 95 рублей за доллар.

Как изменится курс доллара после выборов

Некоторые эксперты ожидают, что до конца года рубль будет продолжать укрепляться. В комментарии изданию «Банки.ру» главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов заявил, что в последние дни 2023 года курс доллара может снизиться до 86,7 рубля.

В то же время спрос на валюту перед Новым годом растет, как и денежная масса рублей на рынке. Кроме того, цены на нефть остаются нестабильными. Это может сыграть против рубля, предупредил эксперт.

Экономист Александр Седов предположил, что до весны 2024 года рубль сможет удержать свои позиции и курс доллара будет колебаться в диапазоне от 82 до 95 рублей.

«Важно учитывать международные геополитические события и внутреннюю экономическую ситуацию в России, влияющие на курс рубля. <...> Основной пик роста доллара может также произойти после выборов президента в марте, когда диапазон достигнет 100−120 рублей за доллар», — рассказал Седов изданию «Свободная пресса».

Что говорят аналитики

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил, что ожидает значительного ослабления рубля в 2024 году.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«С достаточно высокой степенью уверенности можно ожидать, что в 2024 году вновь будет пробит уровень 100 рублей за доллар», — считает экономист.

В то же время рубль стабилизируется и размах колебаний курса доллара в 2023 году по сравнению с 2022-м уменьшился вдвое, с 69 до 34 рублей. Ослабление рубля продолжится, однако курс будет слабым, но более стабильным, дал прогноз Осадчий.

«Достижение в следующем году уровня 200 рублей за доллар маловероятно», — заявил аналитик.

Каков экстремальный прогноз

Ранее появилась российская версия шок-прогноза в экономике на 2024 год. Ее представил зампред Совкомбанка Максим Автухов на XXI Российском облигационном конгрессе CBonds.

В банке сделали такие негативные предсказания: Центробанк поднимет ставку до 25%, официальная инфляция ускорится до 15%; в случае развала ОПЕК+ цены на нефть могут обвалиться до $40 за баррель; курс доллара взлетит до 200 рублей в случае ослабления требований к возврату валютной выручки экспортеров; международных облигаций в юанях не будет; компании, которые не смогут получить льготное финансирование от государства, окажутся на грани дефолта.

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