Финансист назвал действия российского государства причиной ослабления рубля Аналитик Тузов: участие государства могло стать причиной ослабления рубля

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Ослабление рубля к доллару, евро и юаню могло произойти только при условии непосредственного участия государства. Об этом в интервью ПРАЙМ заявил исполнительный директор епартамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов. Он напомнил, что в правительстве в качестве приемлемого называли курс в районе 70-80 рублей за доллар.

Ранее заявлялось, что для экономики нормальным курсом можно считать уровень 70-80 рублей за доллар. Не имея возможности активно влиять на курс доллара и евро к рублю, видимо, стали активно скупать юань, — предположил эксперт.

По его мнению, за счёт кросс-курсов эти действия оказывают воздействие на курс всех почих валют к рублю.

Тузов предположил. что во второй половине года иностранные валюты будут укрепляться в отношении рубля, в связи с чем будет достигнута озвученная руководством минфина цель 70-80 рублей за доллар. Помехой могут стать новые санкции, если Запад сочтёт необходимым расширить список российских банков, кторым закрыты корреспондентские счета в евро и долларах.

Эксперт пояснил, что курс в районе 50 рублей за доллар уменьшает прибыль экспортёров и негативно сказывается на темпах восстановления экономики

Ранее член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что положительные эффекты от взлетевших курсов доллара и евро заключаются в наполнении бюджета, когда «особо напрягаться не надо», а также в прибыли для экспортеров и их акционеров — они получат дивиденды. Эксперт добавил, что на фоне дорогих иностранных валют ключевая ставка начнет снижаться не так быстро, но все-таки достигнет 8%.