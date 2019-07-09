https://static.news.ru/photo/ec192cdc-a218-11e9-8d57-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Егор Еремов/РИА Новости

Компании «Транснефть» и «Роснефть» публично упрекнули друг друга из-за «грязной» нефти в трубопроводе «Дружба».

8 июля на сайте «Транснефти» было опубликовано заявление. В нём говорилось, что позиция «Роснефти» по локализации последствий загрязнения топлива в трубопроводе и, как говорится в тексте, «способствование распространению слухов о повторных загрязнениях» формируют на международном рынке плохое отношение к российской нефти.

Поводом послужил пресс-релиз «Роснефти», опубликованный 3 июля. В нём сообщалось, что глава компании Игорь Сечин совершил визит на завод РСК в Германии и поблагодарил сотрудников за принятые меры, благодаря которым удалось избежать повреждения оборудования и исключить нанесение ущерба окружающей среде из-за загрязнения сырья.

Как заявила «Транснефть», предприятия «Роснефти» после загрязнения «Дружбы» уведомили о невозможности проведения проверки качества нефти. Также «Роснефть» начала требовать от руководства страны компенсации без документального подтверждения реальных убытков.

Вызывает горькое сожаление, что в роли нашего недоброжелателя выступает наш серьёзный партнёр — «Роснефть», — говорится в заявлении «Транснефти».

В ответном заявлении «Роснефти» говорится, что компания хочет увидеть от своего партнёра «внятный и публичный план мероприятий, исключающих в перспективе махинации с сырьём в системе магистральных трубопроводов».

Как сообщал в апреле портал News.ru со ссылкой на источники на нефтяном рынке, «Транснефть» отказала Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР, SOCAR) в прокачке нефти через порт в Махачкале, несмотря на имеющийся действующий контракт на прохождение углеводородов через территорию РФ.

Согласно информации Reuters, SOCAR была готова поставлять нефть через Каспий в Махачкалу, которая далее последовала бы в Новороссийск через мощности «Транснефти», задействованные в настоящее время производителями чёрного золота Туркмении. Так, нефтетрейдер Vitol уже начал осуществлять поставки углеводородов с туркменских месторождений.

Кроме того, как удалось выяснить порталу News.ru, компания Vitol использовала слишком старые танкеры. В частности, в июне стало известно о том, что в порту Махачкалы взорвался танкер этого нефтетрейдера.

Несмотря на то что ситуация с «грязной» нефтью, которая попала в трубопровод «Дружба», казалась разрешённой, компания PERN, управляющая участком по прокачке нефтепродуктов на территории Польши, приостановила подачу чёрного золота по трубе. К чему могут привести подобные действия польской стороны — выяснял News.ru.