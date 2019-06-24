Несмотря на то, что ситуация с «грязной» нефтью, которая попала в трубопровод «Дружба», казалась разрешённой, компания PERN управляющая участком по прокачке нефтепродуктов на территории Польши, приостановила подачу «чёрного золота» по трубе. К чему могут привести подобные действия польской стороны — выяснял News.ru.

Как отмечалось, на пропускном пункте «Адамова застава», расположенном на участке между Белоруссией и Польшей, в ходе исследований специалисты зафиксировали загрязнение нефти хлорсодержащими продуктами. При норме в 10 ppm (частиц на 1 млн) во время проверки пробы было обнаружено содержание хлорорганики на уровне 60 ppm.

Вся эта ситуация, учитывая прошлые события, связанные с «Дружбой», вызвала новый резонанс. Глава Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко заявил, что по произошедшему накопилась масса вопросов.

Как такое могло случиться при тотальном контроле со стороны «Транснефти»? Почему нефтетранспортная монополия не могла не знать о таком «подарке» польским друзьям? — отмечает эксперт.

Между тем в «Транснефти» считают, что вина лежит на белорусской стороне. Так, на перекачивающей станции «Кобрин» имело место быть автоматическое включение системы раскачки дренажных ёмкостей. Это, подчеркнули в корпорации, стало причиной роста концентрации соединений хлора в нефти. Однако обстоятельства данного инцидента ещё уточняются. После сбора всех данных и сведений станет ясно об истинных причинах загрязнения.

Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

В «Транснефти» ранее заявляли, что Польша могла бы создать спеццентры для смешивания загрязнённой нефти с чистой для компаудирования. Некоторые эксперты склонны считать, что именно благодаря компаудированию российская сторона даже могла бы извлечь прибыль.

По мнению Бондаренко, после смешивания «грязной» и чистой нефти и отправки её потребителям, доходы от экспорта только увеличатся.

При этом неясным до сих пор остаётся тот момент, — куда и каким образом была утилизирована «грязная» нефть, обнаруженная в трубопроводе. Издание Deutsche Welle сообщало, что «Транснефть» планирует откачать «грязную» нефть в Новороссийск, поставки чистого чёрного золота были запланированы на начало первого летнего месяца.

Мы приняли 80 тысяч тонн «грязной» нефти, — заявлял гендиректор «Черномортранснефти», «дочки» «Транснефти» Александр Зленко.

По словам вице-президента «Транснефти» Сергея Андронова, в июне ожидаются поставки ещё порядка 35 тыс. тонн, при этом планов на июль никаких не было.

Однако в Deutsche Welle подчеркнули, что 9 июня «Белнефтехим» вернул в Россию свыше 450 тыс. тонн «грязной» нефти«. А спустя два дня поступила информация о том, что в трубопроводе и резервуарах в РФ остаётся порядка 760 тыс. тонн загрязнённой нефти из первоначального объёма в 1,3 млн тонн. Получается, что к нам из Белоруссии путём реверса было вытеснено более 500 тыс. тонн «грязной» нефти, а в течение лета поступит ещё 760 тыс. тонн. Но Новороссийск до конца июня примет лишь 115 тыс. тонн — получается серьёзная несостыковка.

Примечательно, что после того резонанса, который произошёл с загрязнением «Дружбы», «Транснефть» решила организовать пресс-тур журналистов, чтобы те смогли убедиться, что ситуация в норме и причин для беспокойства нет.

Наталия Федосенко/ТАСС

Для экспертов основным вопросом остаётся — как не допустить в будущем возможного повторения случившегося. «Транснефть» перешла на ежедневный мониторинг качества нефти, ранее углеводороды проверялись каждую декаду.

Президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова РАН Александр Дынкин отметил, что дальнейшая судьба исследований качества нефти со стороны добывающих компаний остаётся неясной — проверять им или нет, ведь «Транснефть» всё равно осуществляет жёсткий контроль.

Кроме того, специалисты считают, что общий объём компенсаций потребителям может превысить $1 млрд. По словам Бондаренко, среди прочего «Транснефть» предлагает установить дисконт в размере 15%. Однако сможет ли это устроить пострадавшие стороны?

Также довольно важным является возможность создания так называемого банка качества нефти, о чем твердят эксперты. Такой банк до сих пор не сформирован, некоторые аналитики склонны считать, что проблема связана опять же с компаудированием.

Европейские контрагенты отечественной нефтянки выясняют, сможет ли «Транснефть» контролировать качество нефти, являющейся продуктом смешивания «грязного» и чистого сырья в ближайшие несколько лет. Так, глава Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов считает, что речь может идти о перспективе двух-трёх лет при условии, что объём загрязнения не перевалил за отметку 3 млн тонн.

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Помимо всего прочего сейчас устанавливается реальный объём загрузки «Дружбы» — сколько же нефти прокачивается по трубопроводу после нашумевших событий? Александр Дынкин высказал предположение, что сейчас функционирует лишь одна из четырёх ниток «Дружбы». В этой связи хотелось бы знать точные сроки запуска трубопровода на максимальную мощность. Ведь в российской нефти нуждаются наши европейские партнёры.

Как сообщал в апреле портал News.ru со ссылкой на источники на нефтяном рынке, «Транснефть» отказала Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР, SOCAR) в прокачке нефти через порт в Махачкале, несмотря на имеющийся действующий контракт на прохождение углеводородов через территорию РФ. Среди возможных причин называлась ограниченная техническая способность мощностей в Махачкале. Однако, по сведениям источников, российская транспортная монополия не смогла справиться с объёмами нефти на данном участке из-за увеличения поставок со стороны Казахстана и Туркмении.

Согласно информации Reuters, SOCAR был готов поставлять нефть через Каспий в Махачкалу, которая далее последовала бы в Новороссийск через мощности «Транснефти», задействованные в настоящее время производителями чёрного золота Туркмении. Так, нефтетрейдер Vitol уже начал осуществлять поставки углеводородов с туркменских месторождений Челекен и Окарем в Махачкалу.

Кроме того, как удалось выяснить порталу News.ru, компания Vitol использовала слишком старые танкеры. В частности, в июне стало известно о том, что в порту Махачкалы взорвался танкер этого нефтетрейдера. Этот инцидент унёс жизни трёх человек. Находящаяся на борту нефть была из Туркмении и считалась «тяжёлой» — масса сернистых примесей удешевляла её состав, рассказывали News.ru источники на нефтяном рынке.

Однако Европа не отвернётся от российской нефти, причём не только из-за контрактных обязательств, но и из-за сложившегося дефицита на сернистые сорта. Оценивая тревожную ситуацию в апреле вокруг магистрального трубопровода «Дружба», опрошенные News.ru эксперты заявляли, что речь идёт о техническом сбое, который удастся преодолеть в рабочем порядке.