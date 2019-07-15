https://static.news.ru/photo/945e8e82-a719-11e9-9642-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Россельхознадзор с 15 июля запретил ввозить в Россию продукцию пяти предприятий Казахстана, в которой были обнаружены патогенные микроорганизмы и антибиотики.

В продукции Усть-Каменогорской птицефабрики, предприятий ADM Investment, «Ордабасы-кус», «Парижская коммуна ХХI», Kazakh Osseter специалисты нашли антибиотики тетрациклиновой группы, мышьяк, сальмонеллы, листерии и другие патогенные микроорганизмы.

В Россельхознадзоре уточнили, что обычно запрет на ввоз вводится после повторного нарушения. Но из-за того что Казахстан запрещал поставки с предприятий РФ на основании первичных выявлений несоответствий в пищевой продукции, в России вынуждены были предпринять зеркальные меры.

В ведомстве подчеркнули, что власти Казахстана нарушили положение о проведении проверок объектов и отбора проб товаров, подлежащих ветеринарному контролю. Документ был утвержден Евразийской экономической комиссией в октябре 2014 года.

Ранее News.ru сообщал, что в России введут запрет на ввоз торфа голландской компании Legro Mushroom Casing Solutions. Такое решение приняли в Россельхознадзоре. Причиной послужило то, что три партии этого продукта, предназначавшиеся для выращивания грибов в России, не прошли карантинный фитосанитарный контроль. В них была обнаружена многоядная муха-горбатка.