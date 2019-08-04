Вопрос замещения импортных продуктов питания в России должен рассматриваться с точки зрения одного из направлений развития агропромышленного комплекса (АПК), считает глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. По его мнению, в настоящий момент завершить этот процесс на 100% невозможно.
Он пояснил, что в России нет условий для выращивания таких фруктов, как, например, бананы и ананасы. Специалист подчеркнул, что не менее важным вопросом, чем импортозамещение, является экспорт российской продукции.
При этом защищать отечественный рынок продовольствия и сельского хозяйства необходимо всегда, это ежедневная и кропотливая работа, так действуют все развитые страны. Необходимо учитывать, что один работник сельского хозяйства даёт десять рабочих мест в смежных отраслях, это основа любой нации, — заявил глава ТПП.
Он выразил уверенность в наличии у производителей из РФ возможности для развития без продовольственного эмбарго. Отмена санкций на мясную продукцию позволит, по его мнению, создать условия для локальных переработчиков, закрывшихся с их введением, передаёт
Ранее News.ru писал, что правительству России следовало бы проконсультироваться с медиками, прежде чем запрещать госзакупки импортных препаратов и медицинского оборудования. Такое мнение высказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.