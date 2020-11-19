Запашный напомнил Путину об обещании посетить цирк

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Шотландско-американский писатель Дуглас Стюарт стал лауреатом Букеровской премии за 2020 год. Об этом объявлено 19 ноября в ходе виртуальной торжественной церемонии.

Также в шорт-лист премии попали американцы Дайан Кук, Авни Доши и Брэндон Тэйлор, писательница из Зимбабве Цици Дангарембга, эфиопско-американская писательница Мааза Менгисте, сообщает РИА Новости. Букеровскую премию вручают с 1969...