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Запашный напомнил Путину об обещании посетить цирк

07:45, 20 ноября 2020 45
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин обещал Эдгарду Запашному посетить цирк, но пока такое мероприятие не планируется. Директор Большого Московского цирка в интервью NEWS.ru отметил, что последним лидером страны, кто приходил на представление, был Леонид Брежнев, и напомнил президенту о его словах.

Мне Владимир Владимирович пообещал в прошлом году, что придёт в цирк. Говорят, что обещанного три года ждут, но мне бы не хотелось, чтобы это так надолго затянулось. Понимаю, что сейчас пандемия, но надеюсь, что после этого всего Путин сдержит своё обещание и придёт в цирк, — сказал Запашный.

Ранее NEWS.ru показал, как проходят репетиции со слонёнком Николь в Большом Московском цирке.

Полный текст интервью с Запашным читайте по ссылке.

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