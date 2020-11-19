Запашный напомнил Путину об обещании посетить цирк

Владимир Путин обещал Эдгарду Запашному посетить цирк, но пока такое мероприятие не планируется. Директор Большого Московского цирка в интервью NEWS.ru отметил, что последним лидером страны, кто приходил на представление, был Леонид Брежнев, и напомнил президенту о его словах.
Мне Владимир Владимирович пообещал в прошлом году, что придёт в цирк. Говорят, что обещанного три года ждут, но мне бы не хотелось, чтобы это так надолго затянулось. Понимаю, что сейчас пандемия, но надеюсь, что после этого всего Путин сдержит своё обещание и придёт в цирк, — сказал Запашный.
Ранее NEWS.ru показал, как проходят репетиции со слонёнком Николь в Большом Московском цирке.
Полный текст интервью с Запашным читайте по ссылке.