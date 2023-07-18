«Явно не до Земфиры»: музыкальный критик отверг успех певицы в эмиграции Продюсер Рудченко: Земфира за границей может выступать только для эмигрантов

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Певица Земфира

Певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) приукрашивает, говоря о большом количестве предложений выступать в Европе, иначе бы артистка не просила снять статус иноагента, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его мнению, на самом деле исполнительница бьется в творческой агонии и пытается показать, что у нее все хорошо. Рудченко считает, что уехавшие за рубеж российские звезды никому не нужны, они могут выступать только для эмигрантов.

Уехавшие за границу российские звезды прежде всего производят русскоязычный контент. Такой контент нужен только эмиграции, а их там три копейки. Провели пару концертов — и все. Они были ценны в России и благодаря нашей стране получили звание звезд. Там все нужно выстраивать заново. Учитывая, какие беспорядки во Франции, французам явно сейчас не до Земфиры, — считает Рудченко.

Продюсер полагает, что подобными постами российские звезды, у которых ничего не получается за границей, пытаются напомнить о себе, чтобы в России их не забыли.

Значит, они рассчитывают вернуться, но это будет плевок в душу нашему народу, — добавил Рудченко.

Ранее Земфира сообщила, что живет хорошо, перестала думать о доме и много работает. По словам артистки, ей предлагают больше концертов, чем в России, она собирается писать музыку к балету и новый альбом. Своих фанатов Земфира порадовала тем, что распрощалась с аллергией, хорошо выглядит и написала четыре отличные песни.