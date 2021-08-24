Вышел стилизованный под «Намедни» фильм о работе ГД VII созыва

На YouTube-канале «Дума ТВ» вышел документальный фильм о работе ГД VII созыва. Проект рассказывает об итогах деятельности парламента за последние пять лет — с 18 сентября 2016-го. Лента стилизована под шоу Леонида Парфёнова «Намедни», повествовавшего о разных эпохах российской истории.

Картина состоит из пяти серий — по одной на каждый год работы ГД. Они сопровождаются интервью с депутатом, комментирующим самые значимые события очередного временного отрезка.

Фильм «Созыв» снимали парламентские журналисты, несколько лет готовившие материалы о законотворческой деятельности как на федеральном ТВ, так и в Сети. Режиссёром ленты стал обладатель Гран-при кинофестиваля Triple F в составе авторской группы проекта «Узнай Россию» Денис Федоненков, говорится на сайте «Дума ТВ».

На уровне идеи главным референсом для нас был проект «Намедни» Леонида Парфёнова. Отталкиваясь от них как от образца жанра, мы постарались создать проект, который позволит посмотреть на работу Думы в новом ракурсе: законотворческий орган в условиях проблем и вызовов, с которыми сталкиваются страна и люди, — заявил шеф-редактор «Созыва» Сергей Крикунов.

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