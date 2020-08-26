Вышел новый роман Бориса Акунина «Мiр и война»

https://static.news.ru/photo/7886ea80-e7a8-11ea-a346-fa163e074e61_660.jpg Борис Акунин Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российский писатель Григорий Чхартишвили, известный как Борис Акунин, опубликовал новый роман «Мiр и война». Книга стала художественным приложением к седьмому тому проекта «История Российского государства».

Аудиоверсия и электронная книга уже доступны на сайте «ЛитРес», позже произведение выйдет в печати, сообщил автор в Facebook.

У меня вышел новый роман. Страшный. Разница с почти одноимённым романом Толстого в том, что у него сначала вышел бумажный вариант, а у меня — электронный и аудио, — написал Акунин.

Действие романа начинается в 1812 году и заканчивается в преддверии событий 1825 года.

Главная героиня Полина Катина уже появлялась в романе «Доброключения и рассуждения Луция Катина». В новой книге она выступает в качестве сыщицы, расследующей череду убийств, которые блекнут на фоне войны.

В марте Борис Акунин заразился коронавирусом. Он отметил, что страх перед инфекцией гораздо страшнее её самой, писал NEWS.ru.