Вышел новый роман Бориса Акунина «Мiр и война»

Стриминговый сервис Netflix запустил в производство фильм, рассказывающий о том, как осуждённый бизнесмен-фармацевт Мартин Шкрели купил единственную в мире копию седьмого альбома рэп-группы Wu-Tang Clan под названием Once Upon a Time in Shaolin.

Артисты выпустили пластинку в 2015 году тиражом в одну копию и выставили её на аукцион. На торгах победил Шкрели, который выложил за неё $2 млн. Необычная сделка, культовый статус Wu-Tang...