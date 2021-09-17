Умерла голливудская актриса Джейн Пауэлл

Звезда фильмов компании Metro-Goldwyn-Mayer, американская актриса, певица и танцовщица Джейн Пауэлл скончалась на 93-м году жизни. Об этом пишет New York Times со ссылкой на подругу артистки Сьюзан Грейнджер. Знаменитость в 1960 году была удостоена именной звезды на голливудской «Аллее славы».

Причина смерти знаменитости не называется , однако известно, что она умерла 16 сентября в своём доме в штате Коннектикут.

Джейн Пауэлл родилась 1 апреля 1929 года. Творческую карьеру она начала в возрасте 14 лет, сыграв в опере Жоржа Бизе «Кармен». После этого Пауэлл удалось выиграть шоу талантов и подписать контракт с кинокомпанией Metro-Goldwyn-Mayer. Она стала одной из крупнейших молодых звёзд студии, сыграв в таких фильмах, как «Семь невест для семи братьев» и «Королевская свадьба», и выпустив несколько музыкальных альбомов в конце 1940-х — середине 1950-х годов. В 1960 году Пауэлл была удостоена именной звезды на голливудской «Аллее славы».

Джейн Пауэлл imdb.com

Впоследствии актриса отошла от кино в пользу театральных постановок, сыграв в мюзиклах «Оклахома», «Моя прекрасная леди» и «Бригадун», а также в телеверсии мюзикла «Встреть меня в Сент-Луисе». Она также сыграла небольшие роли в таких телесериалах, как «Закон и порядок» и «Она написала убийство».

Ранее сообщалось, что в Мадриде в возрасте 69 лет скончалась участница и одна из основательниц популярного поп-дуэта Baccara Мария Мендиола. Большую известность дуэт получил после выхода первого сингла Yes Sir, I Can Boogie. Песня возглавляла чарты в 10 странах Европы и стала самым продаваемым синглом женской группы на тот момент (продано свыше 16 млн копий). Поп-дуэт пользовался большой популярностью и в СССР.