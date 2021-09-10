Умерла участница поп-дуэта Baccara

Участница популярного поп-дуэта Baccara Мария Мендиола скончалась в возрасте 69 лет в Мадриде в окружении своей семьи. Об этом сообщается на странице коллектива в Instagram.

Отмечается, что смерть наступила в доме певицы. Другие подробности на данный момент неизвестны.

Мендиола была одной из основательниц Baccara. Она создала поп-дуэт вместе с Майте Матеос в 1977 году. Поначалу девушки исполняли песни других групп, а большую известность получили после выхода первого сингла Yes Sir, I Can Boogie.

Песня возглавляла чарты в 10 странах Европы и стала самым продаваемым синглом женской группы на тот момент (продано свыше 16 млн копий). Поп-дуэт пользовался большой популярностью и в СССР.

Ранее сообщалось, что на 74-м году жизни умер тур-менеджер легендарной британской рок-группы The Rolling Stones Мик Бригден. Он копал могилу для своей умирающей собаки в своём загородном поместье Санта-Роза в Калифорнии, но в какой-то момент земля обрушилась и Бригдена завалило.