«Тяжело»: директор «Пикника» рассказал о первом концерте после теракта Директор «Пикника» Чернышевский: было тяжело давать первый концерт после теракта

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Эдмунд Шклярский

Участникам группы «Пикник» было тяжело давать первый концерт после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и возвращаться к обычной жизни, заявил в беседе с NEWS.ru концертный директор коллектива Юрий Чернышевский. По его словам, мероприятие прошло при большом количестве силовиков, поэтому у музыкантов не было никакого страха. Концерт «Пикника» состоялся 27 марта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.

Нет, страха не было. Вчера (27 марта. — NEWS.ru) вокруг было такое количество силовиков, что, конечно, страха никакого не было. Не знаю, не могу сказать, наверное, неуверенность. Ну и тяжело просто, тяжело вообще возвращаться к своей нормальной жизни, к своей нормальной деятельности после того, что произошло. Это вот то самое событие, которое делит жизнь на какие-то части, и там жизнь уже перестает быть той, которая была, — сказал Чернышевский.

Ранее певица Виктория Дайнеко заявила, что решение группы «Пикник» провести концерт спустя пять дней после теракта в «Крокус Сити Холле» не говорит об их неуважении или равнодушии к жертвам трагедии. Она считает, что артисты должны продолжать петь и дарить свою музыку людям. Говоря о звездах, которые выпустили песни на следующий день после теракта, Дайнеко заявила, что артисты всегда мыслят музыкой и могут в эмоциональном порыве создать любое произведение.