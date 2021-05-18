«Такое выпускать нельзя»: Гордон раскритиковала предвыборное видео Волковой

https://static.news.ru/photo/93717ef6-b7bd-11eb-b4e3-96000091f725_660.jpg Катя Гордон Фото: facebook.com/GordonEkaterina

Российский юрист и автор песен Катя Гордон раскритиковала предвыборное видео экс-участницы группы «Тату» Юлии Волковой. По её словам, такой ролик выпускать нельзя.

Гордон отметила, что ничего не имеет против того, чтобы поп-певица шла в политику. Однако, по словам юриста, начало карьеры на этом поле уже получилось провальным из-за ужасающего ролика. Правозащитница считает, что ничего, кроме смеха, видео вызывать не может.

И даже если Юлия хочет искренне пойти в политику, то такое выпускать нельзя. Кто писал этот текст? Включаешь ролик и с первых же «нот» ощущаешь, что все врут, — сказала Гордон изданию Teleprogramma.pro.

Ранее Волкова заявила о своем намерении идти на выборы в Государственную думу от партии «Единая Россия» от Ивановской области. Позже певица записала предвыборный ролик, где пыталась объяснить, зачем приняла данное решение и почему баллотируется именно от Ивановской области.

Мировую известность Юлии Волковой принесло участие в скандальной группе «Тату». В паре с Еленой Катиной девушки даже выступали на песенном конкурсе «Евровидение» в 2003 году, где заняли третье место. Дуэт стал одним из самых успешных в истории России, несмотря на то что первоначально группа использовала имидж лесбиянок. Их треки лидировали в хит-парадах в РФ, США, Великобритании, ФРГ и Австралии. Позднее «Тату» отказались от провокационного подтекста. В 2009 году группа перестала выпускать музыку, а девушки продолжили карьеру сольно.