Сын рабыни и достояние Франции: удивительная история Александра Дюма К 220-летию писателя рассказываем о жизни самого плодовитого и неутомимого автора мировой литературы

Фото: Global Look Press

Александр Дюма

Самый плодовитый автор в мире, любимец женщин, авантюрист, первый шоуранер и маркетолог, владелец собственного театра и отец 500 детей — всё это про Александра Дюма. Его фигура окружена тайнами и домыслами, начиная с истории рождения и заканчивая головокружительной карьерой. Дюма быстро завоевал внимание Парижа, а потом и всей Европы. Он создал прообраз современных сериалов в литературе и создал бессмертный жанр романа плаща и шпаги. К 220-летию писателя, родившегося 24 июля, NEWS.ru рассказывает об удивительной жизни Александра Дюма — отца.

Внук рабыни и сын «чёрного дьявола»

Историю самого плодовитого автора литературы, автора «Трёх мушкетёров» и «Графа Монте-Кристо» следует начинать задолго до рождения самого Александра. Дед писателя, маркиз де ля Пайетри, в 60-х годах ХVIII века оказался на Сан-Доминго (нынешняя территория Гаити), куда его отправили служить комиссаром артиллерии. Там у маркиза и его чернокожей рабыни случился роман. Девушка родила четверых детей, но процветающая работорговля и финансовые проблемы маркиза вынудили его продать возлюбленную в рабство вместе с отпрысками.

По версии биографа Александра Дюма Клода Шоппа, непутёвому отцу все же удалось выкупить одного ребёнка. Им оказался Тома, отец будущего писателя. Обладая отличными физическими данными, высоким ростом, атлетичным телосложением и тёмной кожей, Тома быстро сделал военную карьеру и стал первым генералом африканского происхождения. Австрийцы, с которыми Франция вела сражения, называли его «чёрным дьяволом».

В 1798 году Бонапарт назначает Тома Александра Дюма командующим кавалерией армии Востока, но во время резни в Каире генерал испытывает отвращение к творящемуся кровопролитию и разрушению большой мечети. На этой почве у них происходит конфликт с Наполеоном Бонапартом, из-за которого будущий император не только уволил своего лучшего генерала без пенсии, но и постарался стереть любую память о нём.

В то время у Тома уже была семья: жена Мария-Луиза Лабуре, дочь трактирщика, сын Александр и дочь Эмэ. Несмотря на внезапную немилость Бонапарта, детство маленького Александра прошло в замке де Фосе, в окружении слуг и любящих родителей. Но счастье длилось недолго. Когда будущему писателю было только четыре года, его отец умер от рака желудка.

В этот день маленький Александр выскочил на лестницу с отцовским ружьём и криками «Я убью Бога, который убил моего отца!». Позже 50-летний Дюма сам опишет это яркое воспоминание в своих мемуарах. С тем пор величественная фигура отца станет для писателя недостижимым ориентиром в жизни и профессии.

В 1823 году в возрасте 21 года начинающий поэт Александр Дюма покидает родной город Виллер-Котре вместе с другом Адольфом де Лёвеном. К этому моменту они уже написали несколько совместных пьес, которые не приняли ни в одном парижском театре. Тогда молодые люди решили сами приехать в столицу, чтобы покорить Париж.

Фото: H.-D. Falkenstein/imageBROKER.com/Global Look Press

Безграмотный гений и неутомимый любовник

Биограф писателя Клод Шопп уверен, что Дюма и его другом двигали отнюдь не творческие мечты, а вполне меркантильные. Дерзкое обаяние и экзотическая внешность произвели должное впечатление на парижскую интеллигенцию. И Александр быстро оказался в кругу нужных связей и знакомств.

Однако науки давались писателю с трудом. Мать сама учила сына всему, что знала. И единственное, чем он мог гордиться, это прекрасный почерк. В Париже он принял решение поступить на службу в канцелярию к герцогу Орлеанскому, одновременно самостоятельно постигал литературу, теорию театра и историю драмы.

Первое театральное признание придёт к Дюма в 1829 году после постановки его пьесы «Генрих III и его двор». А уже через год он подружится с ещё одним гением поколения Виктором Гюго, вместе они произведут революцию романтизма в парижском классическом театре «Комеди Франсез».

С литературным успехом у Дюма растёт число побед и на любовном поприще. Впоследствии он хвастался, что стал отцом более 500 бастардов, то есть незаконнорождённых детей.

У меня много любовниц, потому что я гуманный человек. Будь у меня одна — ей не прожить бы и неделю! Не хочу преувеличивать, но полагаю, что по свету у меня разбросано более пятисот детей, — говорил о себе Дюма.

Женщины были второй его страстью после литературы. Официальные биографы называют 40 любовниц писателя. Сам же Дюма утверждал, что счёт идёт на сотни. Как и его знаменитые мушкетёры, Дюма влюблялся в чужих жён, знатных дам, фрейлин, актрис.

Во время романа со своей покровительницей Мелани Вальдор он также соблазнил соседку Лору Лабэ, которая в 1824 году родила сына и назвала его Александром. Но Дюма признал сына лишь семь лет спустя.

Несмотря на то что дети Дюма были рассеяны по всей стране от бесчисленного числа любовниц, именно маленький Александр стал настоящей и единственный любовью Дюма, — считает биограф писателя.

Только одной женщине удалось стать законной женой драматурга. Ею была актриса Ида Феррье. Обворожительная блондинка с нежной кожей и наивными глазами казалась Дюма ангелом, сошедшим с небес. К тому же в 1840 году она принесла ему немалое приданое.

На деле же юная красавица оказалась расчётливой, жадной до денег и ревнивой женщиной. Она быстро превратила жизнь романиста в ад, устраивала ему скандалы и в итоге через семь лет сбежала с итальянцем. Больше Александр Дюма не решился связывать себя брачными узами.

Фото: Global Look Press

Трудоголик или хозяин «литературных рабов»

Сегодня Александр Дюма по праву считается самым плодовитым литератором не только своего времени, но и всей французской литературы в целом. Сам Дюма говорил о 400 романах и 75 пьесах. А его биограф Андре Моруа указывает на «пятьсот или шестьсот томов». Полное собрание сочинений, вышедшее в 1860 году, включает 301 том. Ещё при жизни романиста люди терялись в догадках, как некогда малообразованный юноша, любитель светских раутов и женщин может настолько плодотворно работать.

Бытует мнение, что Дюма активно пользовался трудом «литературных рабов». В этом писателя обвинил Шарль Жан-Батист Жако, известный под псевдонимом Эжен де Мерекура. Он утверждал, будто Дюма лишь вбрасывал штату своих «сотрудников» очередную тему, а те писали романы за несущественную плату. В 1845 году свет увидел скандальный памфлет под названием «Фабрика романов Александра Дюма и Кo».

Причём обвинения не были беспочвенными. Дюма сам подтверждал, что нередко нанимал помощников, но не видел в том ничего зазорного. Например, доподлинно известно о его плодотворном сотрудничестве с малоизвестным романистом Огюстом Маке, вместе с которым они написали 16 книг и благодаря которому Дюма открыл для себя жанр исторических романов.

Однако Александра возмутила наглость де Мерекура, и он подал на обидчика в суд за клевету. А поскольку на стороне литератора был весь парижский бомонд, он с блеском выиграл дело. Эжена даже приговорили к двухнедельному тюремному заключению.

Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

«Три мушкетёра»

Маке же оказал серьёзное влияние на Дюма. Вместе они написали дебютный роман Александра «Шевалье д’Арманталь», который открыл ему дверь в этот жанр. Дюма, выросший как автор на театральных пьесах, с лёгкостью писал действия и диалоги, но ему трудно давалась работа с исторической фактурой. А Маке, историк по образованию и несостоявшийся профессор, прекрасно справлялся с этой частью.

В 1843 году, будучи проездом в Марселе, в муниципальной библиотеке Дюма случайно нашёл четыре тома истории о мушкетёре д’Артаньяне. Первый том Александр захватил с собой в Париж и отдал партнёру с мыслью написать роман о невероятных приключениях мушкетёров короля. Так они воплотили в жизнь одну из самых знаменитых историй в мире.

«Три мушкетёра» — это не просто роман о военной дружбе, это авторская интерпретация истории. Дюма — популяризатор великой французской истории. Он возвращает своему народу память, но упрощая, сокращая её, — утверждает биограф Клод Шопп.

Однако Дюма не историк, а романист. И в его книгах столько же вымысла, сколько и правды. Сам писатель никогда этого не отрицал.

Если я изнасиловал историю, я хотя бы сделал ей красивых детей, — отвечал Дюма недоброжелателям.

Фото: Vincent Isore via imago-images.de/Global Look Press

Шоуранер XIX века

Александр был не только прекрасным писателем, чьи книги не устают экранизировать режиссёры, но и прародителем современных сериалов.

С момента написания «Шевалье д’Арманталь», первого романа плаща и шпаги, два издателя — Эмиль де Жирарден («Ля Пресс») и Арман Дутак («Ле Сьекль») поделили историю на части и публиковали её как «роман с продолжением» на страницах газеты «Ле Сьекль». Таким образом, в 1836 году издатели привлекли потенциальных подписчиков, снизив стоимость экземпляра и поместив вместо критики увлекательные романы Дюма. А в конце каждого отрывка полагалась приписка: «Продолжение читайте в следующем номере». По оценке биографов, если бы писатель жил в наше время, то был бы одним из самых успешных шоуранеров в истории кинопроизводства.

Дюма прекрасно чувствовал время. Благодаря жанру роман с продолжением, обрывая главу на самом интересном месте, Александр понимал, что его книги непременно будут покупать. А значит, он не потеряет в популярности, — утверждает Шопп.

Достигнув апогея своей значимости в современной культуре Франции, Дюма открыл свой исторический театр, в котором ставились адаптации его романов. Сцена была сконструирована по последнему слову техники того времени. Если режиссёру требовались раскаты грома, то они были. Если должна была литься кровь, то она лилась. Но венец славы писателя продлился лишь год.

Бесконечные светские рауты, внимание общественности и прессы сильно напрягали писателя. Он старался спрятаться от шумихи в собственном замке Монте-Кристо, подобно герою его великого романа.

Фото: H.-D. Falkenstein/imageBROKER.com/Global Look Press

Неутомимый путешественник

В 1848 году французы вновь подняли восстание против экономической ситуации в стране. Из-за революции закрылись театры, доходы Дюма свелись к нулю. Кредиторы осаждали замок писателя. Ему пришлось продать всю мебель, театр, а вскоре и дом. К тому же суд признал его банкротом. Александр бежал в Брюссель вместе с сыном, где быстро наладил привычную светскую жизнь среди французских эмигрантов.

Пока в его родной стране всё было неспокойно, писатель много путешествовал по миру. В 1859 году он переехал в Россию, где французский был вторым языком элиты, а его произведения пользовались огромной популярностью. Дюма провёл два года в России и посетил Санкт-Петербург, Москву, Казань, Астрахань, Баку и Тбилиси. Издавал путевые книги о России, переводил Александра Пушкина и Михаила Лермонтова.

Александр Дюма умер в 1870 году от естественных причин в возрасте 68 лет. И был похоронен на родине, в Виллер-Коттере.

Внук чернокожей рабыни и эксцентричного маркиза, сын опального наполеоновского генерала и провинциальной трактирщицы, неутомимый донжуан и гурман, заядлый путешественник и дуэлянт, роялист и пламенный революционер, владелец «тайной плантации белых рабов», политик-неудачник, самый популярный и скандальный автор XIX века, Александр Дюма — отец прожил жизнь яркую и насыщенную, похожую на один из лучших своих романов, — писал о нем биограф Клод Шопп.

В 2002 году к 200-летию со дня рождения писателя президент Франции Жак Ширак перезахоронил его прах в мавзолее парижского пантеона, где были похоронены многие французские светила. Ширак признал расизм, который существовал во Франции, и сказал, что перезахоронение в пантеоне было способом исправить эту ошибку. Ширак отметил: хотя Франция произвела много великих писателей, никто не был так широко прочитан, как Дюма.