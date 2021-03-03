Стендап-комик Чебатков объяснил, почему ненавидит КВН

https://static.news.ru/photo/4d9dc0e6-7c45-11eb-a50e-96000091f725_660.jpg Евгений Чебатков Фото: Скрин с видео STAND UP/youtube.com

27-летний российский стендап-комик Евгений Чебатков в интервью Юрию Дудю объяснил причины ненависти к КВН.

Отвечая на вопрос журналиста, он пояснил, что всегда одёргивает себя, высказываясь на тему КВН, поскольку для многих его коллег и друзей эта игра является важной.

Сейчас наблюдать за КВН — это как будто смотреть, как твой родной дедушка напился и лежит на улице, — заявил Чебатков.

Он пояснил, что так говорил бывший участник КВН, который сейчас работает на телеканале ТНТ. Комик также рассказал, что участники игры участвуют в «каких-то коррупционных схемах».

Они не в том, что «мы заплатим, и мы в финале», а просто как там всё это работает, — объяснил артист.

В детстве комик любил смотреть КВН, но чем старше становился, тем более абсурдной ему казалась передача.

Как писал NEWS.ru, шоумен и ведущий Тимур Родригез признался, что из-за участия в шоу Comedy Club у него были проблемы в музыкальной карьере. Зрители видели в нём весёлого резидента шоу и не воспринимали как певца. Бывший комик признался, что первые годы после ухода из проекта это казалось невозможным, но сейчас он более спокойно относится к происходящему.