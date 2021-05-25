Сотрудники Ким Кардашьян подали на звезду в суд

https://static.news.ru/photo/1ce03fde-bd62-11eb-914e-96000091f725_660.jpg Ким Кардашьян Фото: KimKardashian/instagram.com

Семь сотрудников американской звезды реалити-шоу, фотомодели Ким Кардашьян подали на неё в суд за невыплату заработной платы. Представитель знаменитости с обвинениями не согласен и объяснил в беседе с TMZ, почему обслуживающий персонал мог остаться без обещанных денег.

Кардашьян, по словам её представителя, наняла внешнюю службу обслуживания и не причастна к соглашению между продавцом и персоналом.

Ким никогда не платила самому персоналу за услуги и надеется, что проблема между работниками и нанявшей их службой будет скоро разрешена мирным путём, — добавил представитель звезды.

Что касается обвинений, сотрудники выдвинули список жалоб за плохие условия работы, которые Ким создавала для своей прислуги. Они работали в роскошном особняке Hidden Hills стоимостью $60 млн. Истцы утверждают, что им задерживали зарплату, а ещё 10% заработка удерживалось якобы для уплаты налогов.

Помимо этого, один из садовников утверждает, что когда он поинтересовался у Кардашьян насчёт сверхурочных и перерывов на обед, фотомодель сразу уволила его и велела «проваливать».

Ранее сообщалось, что серьги Ким Кардашьян оскорбили религиозные чувства индийцев. Дискуссия развернулась под публикацией звезды в социальной сети Twitter.