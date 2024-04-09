Режиссер Александр Сокуров заявил, что не знаком с шоуменом Иваном Ургантом и не знает, что он из себя представляет как актер. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru Сокуров сообщил, что видел Урганта один раз и у него сложилось впечатление, что это свободный и раскованный человек.