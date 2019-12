Ни одно семейство в мире не смогло получить такого признания, которого в итоге добились «Симпсоны». Пятеро анимированных американцев из вымышленного городка Спрингфилд подняли уровень сатиры на совершенно новый уровень, но к своему тридцатилетию практически лишились собственного очарования, оставаясь на плаву только благодаря былой славе.

На самом деле «Симпсоны» появились на телевидении не в 1989 году, а двумя годами ранее в рамках «Шоу Трейси Ульман» (The Tracey Ullman Show). Это были короткие анимационные зарисовки, которые шли до и после рекламных пауз. Продюсер Джеймс Л. Брукс, работавший тогда над шоу, выбрал в качестве мультипликатора автора комикса «Жизнь в аду» (Live in Hell) Мэтта Грейнинга. Последний должен был представить создателям шоу свою идею для короткометражек.

Первоначально Грейнинг хотел сделать анимационную версию «Жизни в аду», но тогда ему наверняка пришлось бы проститься с авторскими правами на героев комикса. Чтобы избежать этого, автор придумал совершенно новую концепцию, в дальнейшем ставшей главной работой его жизни. Ожидая встречи с Бруксом, Грейнинг прямо в офисе продюсера быстро набросал идею о неблагополучной американской семье, назвав персонажей в честь членов своей. К слову, имя «Барт» — анаграмма слова «brat», означающего «сопляк», «негодник» или «надоедливый ребёнок».

«Симпсоны» покоряют Америку

Дебют «Симпсонов» на «Шоу Трейси Ульман» состоялся 19 апреля 1987 года. Первые эпизоды отличались грубой рисовкой, но даже в таком виде семейство начало завоёвывать популярность среди американских зрителей. Кстати, идея сделать героев жёлтыми, по словам аниматора Дэвида Сильвермана, приложившего руку ко многим эпизодам мультсериала и полнометражному фильму, принадлежала колористу Джорджи Пелуз (Georgie Peluse).

Первый сезон короткометражек «Симпсонов» включал всего семь эпизодов (выход в эфир пришёлся практически на конец телевизионного сезона). Однако второй и третий уже состоял из 22 и 19 выпусков соответственно. Грейнинг и команда решили двигаться дальше — «Симпсоны» доросли до собственного мультсериала, который, как отметил автор проекта, должен был стать на ТВ альтернативой «мейнстримного мусора». Домом для жёлтого семейства стала телевизионная сеть Fox Broadcasting Company.

Первым получасовым эпизодом мультсериала должна была стать серия под названием Some Enchanted Evening, премьера которой была намечена на осень 1989 года. Однако у создателей возникли трудности с анимацией, из-за чего полноценный дебют семейки пришлось отложить до 17 декабря. Тогда в эфир вышел рождественский выпуск «Симпсонов», сделавший из новинки второе по популярности шоу на канале Fox.

Шестёрка актёров озвучивания «Симпсонов», подаривших свои голоса многим персонажам шоу

А вот знаменитая заставка появилась в мультсериале только во втором эпизоде. Именно Грейнинг придумал, чтобы в ней присутствовали две постоянно изменяющиеся сцены — Барт у школьной доски и «семейная встреча» на диване. Для написания главной музыкальной темы создатель «Симпсонов» обратился к Дэнни Эльфману. Как иронизирует композитор, из всех его произведений, на написание которых уходило от шести недель до четырёх месяцев, его самой известной работой спустя 30 лет остаются «Симпсоны» с мелодией, написанной за один день.

Я всегда шучу, что если я умру прямо сейчас, то на моём надгробии будет высечен Гомер с фразой «D'oh!», — пошутил Эльфман.

Do The Bartman

Четыре номинации и одна премия «Эмми» (за эпизод Life on the Fast Lane), а также первое в истории Fox попадание в список 30 лучших шоу телевизионного сезона — такими оказался дебют «Симпсонов». Но у каждого успеха есть обратная сторона медали. У мультсериала ею стал Барт. Хулиган-четвероклассник пришёлся не по душе сторонникам нравственности.

Где это видано, чтобы ребёнок оставался ненаказанным за плохое поведение? Какой пример создатели мультсериала подают детям? Так считали родители, обеспокоенные влиянием Барта на их детей. Дошло до того, что в некоторых американских школах запретили товары с символикой «Симпсонов». Например, футболку с Бартом и надписью «Отстающий («И горжусь этим, чувак!»). Не остался в стороне и тогдашний президент США Джордж Буш-старший.

Мы будем продолжать пытаться укрепить американскую семью, чтобы американские семьи стали больше похожи на Уолтонов (семью из одноимённого телесериала 70-х — News.ru) и намного меньше на Симпсонов, — заявил в 1992 году глава государства.

Супруга президента Барбара Буш выразилась о мультсериале просто: «Самая глупая вещь, которую я когда-либо видела». А затем первая леди получила неожиданное письмо от... Мардж Симпсон. В нём домохозяйка написала, что критика её семьи «ранила её до глубины души».

Я всем своим сердцем верила, что у нас много общего. Я надеюсь, что есть какой-то способ уладить эти разногласия, — «написала» Мардж.

Только в апреле 2018 года благодаря посту исполнительного продюсера шоу Эла Джина (Al Jean) в Твиттере стало известно, что Барбара ответила на письмо нарисованной героини. Буш поблагодарила Мардж за письмо, извинилась за свой длинный язык, назвала Гомера красавчиком и похвалила женщину и её «очаровательную семью» за то, что они «стали хорошим примером для страны».

. @TheSimpsons Letter to Marge from the late Barbara Bush... pic.twitter.com/ujDdhSG3fx — Al Jean (@AlJean) April 18, 2018

Отрывок из эпизода «Симпсонов», посвящённого чете Буш

Пионеры, рекордсмены и предсказатели

Трудно приуменьшить влияние «Симпсонов», самого длинного мультсериала в истории американского телевидения, на всю индустрию, и дети, которые проводили часы напролёт перед экранами телевизоров более двадцати лет назад, это подтвердят. Феноменальный успех Гомера Симпсона и его семьи способствовал появлению на телевидении мультфильмов, ориентированных на взрослую аудиторию. В их числе — «Бивис и Баттхед», «Царь горы», «Гриффины» и многие другие. Создатель последнего анимационного проекта Сет Макфарлейн как-то заявил, что авторам «Симпсонов» удалось переизобрести колесо и создать совершенно новую среду на телевидении.

Если на первых порах главным героем мультсериала можно было назвать Барта, то в дальнейшем это звание перешло Гомеру Симпсону. Многие критики называли его одним из лучших анимационных персонажей, а газета The Sunday Times даже описала его как «величайшее комическое творение современности». Более того, фирменная фраза Гомера «D'oh!» была включена в Оксфордский словарь английского языка (правда, без апострофа). Само восклицание использовалось задолго до выхода шоу, но, как утверждается в блоге OxfordWords, своей популяризацией оно обязано именно Гомеру Симпсону.

Помимо телевизионных и филологических успехов семейка хорошо показала себя и в других сферах. Например, в музыке. «Симпсоны» в начале карьеры «выпустили» два альбома, а сингл Do The Bartman, написанный при участии Майкла Джексона, смог возглавить чарты в Австралии, Ирландии, Новой Зеландии, Норвегии и Великобритании. Клип на песню даже получил номинацию на церемонии музыкальных наград MTV Video Music Awards 1991 года.

В мае 2008 года «Симпсоны» обзавелись собственным аттракционом стоимостью $40 млн, а актёры озвучивания шоу записали для него специальные реплики. Посетители, ожидая поездки в очереди, могли посмотреть некоторые эпизоды мультсериала, а на выходе их встречал сувенирный магазин Kwik-E-Mart, взятый прямиком из шоу. Спустя несколько лет на территории парка развлечений появился ещё один популярный бренд из «Симпсонов» — Duff, любимое пиво Гомера Симпсона. В дальнейшем напиток начали распространять и по территории Европы.

Но и это ещё не всё. С 1991 года «Симпсоны» начали пробовать себя в игровой индустрии, и на текущий момент франшиза успела обзавестись 27 проектами. Самыми удачными из них стали мобильная The Simpsons: Tapped Out, The Simpsons Game и GTA-образная The Simpsons: Hit & Run, продолжения или ремейка которой геймеры ждут по сей день.

Однако главной особенностью «Симпсонов» многие поклонники шоу, особенно в Сети, называют её серии-предсказания. Так, в эпизоде Lisa's Wedding, вышедшего в 1995 году, создатели шоу показатели умные часы и видеочаты. В эпизоде When You Dish Upon a Star они предсказали покупку «Диснеем» киностудии 20th Century Fox, в Two Cars in Every Garage and Three Eyes on Every Fish — существование трёхглазой рыбы, обнаруженной в Аргентине в 2011 году, а в Bart to the Future — Дональда Трампа как президента США.

Прошло 30 лет, а Гомер, Мардж, Барт, Лиза и малышка Мэгги остаются живее всех живых, хотя и не такими популярными как прежде. Сейчас по телевидению идёт трансляция 31-го сезона мультсериала, и, несмотря на информацию о его скором закрытии, авторы шоу всё отрицают, и прощаться не собираются. Однако некоторые пользователи (даже самые преданные поклонники) считают, что золотая эпоха «Симпсонов» закончилась на десятом сезоне.

В такие моменты всё чаще вспоминаешь одну странную теорию , которую создатели уже успели опровергнуть. Согласно ей, в октября 1992 года, когда на экраны вышла серия Homer the Heretic Бог сообщает Гомеру, что ему осталось жить полгода. В апреле 1993 года в серии So It’s Come to This: A Simpsons Clip Show глава семейства Симпсонов впадает в кому из-за неудачной шутки Барта. Гомеру всё же удаётся прийти в себя в себя, однако автор теории считает, что персонаж так и остался лежать на больничной койке. Это, по мнению энтузиаста, объясняет и фантастичность некоторых сцен, и появление знаменитостей, о которых Гомер узнаёт, находясь в коме, и даже то, почему персонажи не стареют.

У этой теории масса противоречий и несостыковок, но вера в подобные вещи усиливается, когда начинаешь осознавать, что культовый мультсериал давно лишился своей изюминки и конкурентоспособности, превратившись в тот самый «мейнстримный мусор», альтернативой которого он когда-то был.