Режиссёр и телеведущий Борис Гершт умер на 84-м году жизни

https://static.news.ru/photo/2b33d698-dee9-11ea-8cfd-fa163e074e61_660.jpg Борис Гершт Фото: rgisi.ru

Российский театральный и телевизионный режиссёр, телеведущий Борис Гершт скончался на 84-м году жизни.

О смерти режиссёра сообщила его коллега Юлия Маврина на своей странице в Facebook.

Не стало моего любимого мастера... Слов нет описать потерю... Дорогой, любимый человек, которому я обязана профессией, да не только ей, — написала она.

Маврина отметила, что в последние годы Гершт часто болел, однако не стала уточнять причину смерти.

Борис Гершт родился в 1937 году. Он окончил ЛГИТМиК и поставил ряд спектаклей в ленинградских и петрозаводских театрах. В 1969 году пришёл на телевидение. За годы работы он создал около двух тысяч передач, в числе которых 30 спектаклей и телефильмов.

Ранее NEWS.ru писал, что умер российский актёр Сергей Куницкий. Ему было 35 лет. Актёр больше всего известен по роли в фильме «Битва за Севастополь». Кроме того, он снялся в картинах «Тест на беременность», «Крылья империи» и «Мы из будущего».