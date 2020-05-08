Режиссёр фильма «Ржев» поделился воспоминаниями о съёмочном процессе

https://static.news.ru/photo/bd78d11a-9200-11ea-afa7-fa163e074e61_660.jpg Игорь Копылов Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

8 мая на канале «Россия» прошёл показ военной драмы «Ржев». Режиссёр картины Игорь Копылов прокомментировал телевизионную премьеру своей картины.

Для него выход картины в преддверии 75-летия Дня Победы является большой честью. Копылов считает, что благодаря режиму самоизоляции больше людей смогут увидеть этот фильм.

В основе фильма лежит повесть Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». Это история об одних сутках из жизни солдат, отчаянно обороняющихся под селом Овсянниково. В создании картины участвовал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин — именно он предложил снять эту картину и, несмотря на то что полноценно участвовать в съёмках не смог, присутствовал на обсуждении важных моментов сценария. Его дед сам был свидетелем Ржевской битвы, поэтому предприниматель решил проспонсировать съёмки.

По словам режиссёра, погода помешала комфортному съёмочному процессу, однако это был колоссальный опыт.

Самой большой загвоздкой стала погода: в начале работы температура доходила до минус тридцати градусов, а под конец из окопов уже приходилось откачивать воду и забрасывать снег, — рассказал Копылов.

Игорь Копылов уверен, что фильм никого не оставит равнодушным.

Ржев — это место, когда наш народ упал на самое дно, люди просто ещё не умели воевать и учились этому в бою. Все воспоминания той кровавой мясорубки живы до сих пор, даже спустя столько лет, — рассказывает режиссёр.

Режиссёр также поделился тем, что готов к съёмкам других фильмов о войне. По его мнению, это важно делать, так как сейчас у молодёжи, воспитанной на западном кинематографе, по сути, нет правильного образца для подражания.