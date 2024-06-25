Разочарование в Пугачевой, жестокость Ахеджаковой: как живет Наталья Варлей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наталья Варлей

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей была и остается любимицей зрителей после фильма «Кавказская пленница». Как сейчас живет актриса, что известно о ее личной жизни и отношениях с коллегами?

Как Варлей относится к СВО и уехавшим звездам

Актриса поддерживает проведение российской спецоперации на Украине. На фестивале в августе 2023 года заслуженная артистка РСФСР заявила, что уверена в «победе добра над злом и разума — над безумием».

В беседе с журналистом Вячеславом Манучаровым для YouTube-канала «Эмпатия Манучи» она объяснила, что, по ее мнению, от исхода СВО зависит существование России.

«Конечно, всем бы нам хотелось жить в мире, дружбе и любви. Но так стали развиваться события, что даже те, кто не понимал, почему это происходит, сейчас уже понимают», — сказала Варлей.

Актриса считает, что действия России — это восстановление справедливости.

«Это — вопрос, быть нашей стране или не быть. Это — защита нашей веры», — заключила звезда фильма «Кавказская пленница».

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Наталья Варлей

В том же интервью актриса рассказала, что изменила свое отношение к народной артистке СССР Алле Пугачевой, основателю «Машины времени» Андрею Макаревичу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и актрисе Лие Ахеджаковой. Варлей пожаловалась на жестокость последней.

«Сейчас мы начинаем говорить, мол, ах, как ведет себя Ахеджакова! А в прошлом она произнесла свою коронную фразу: „Надо добить гадину!“ Когда стреляли по Верховному совету (осенью 1993 года. — NEWS.ru), она и сказала: «Добейте гадину». В 1993 году я дала большое интервью газете, где отметила, что меня потрясла до того момента любимая актриса Лия Ахеджакова, которая кричала, призывая добить законно избранный парламент. Когда Лие рассказали, что я в интервью произнесла эту фразу, она ответила со свойственной ей «добротой»: «А кто такая Варлей?»» — вспоминала актриса.

Варлей хорошо знала Пугачеву и Макаревича и относилась к ним с уважением. Однако после начала СВО и критических высказываний этих звезд в адрес России артистка разочаровалась в приятелях.

«Не хочу мусолить фамилии, это дополнительная им реклама. Ну уехали ребята и уехали, всё! Алла Борисовна — замечательная певица. Одна из любимых в пору моей юности. У нее были потрясающие песни. Но это уже совершенно другая история. Я даже была дружна с Андрюшей Макаревичем, который был милым, славным мальчиком. Я была на его передаче „Смак“, мы готовили капустный пирог. Сейчас для меня это другой человек. Все настолько неоднозначно», — поделилась Варлей.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Наталья Варлей

Что известно о личной жизни Натальи Варлей

Первым супругом Варлей был Николай Бурляев, однако брак долго не просуществовал. Вторым мужем актрисы стал Владимир Тихонов, сын Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова. В отношениях с ним в 1972 году родился сын Василий. Брак распался из-за того, что муж Варлей употреблял наркотики, писал StarHit.

В 1985 Варлей родила сына Александра. Имя отца ребенка она не стала раскрывать.

«Они один раз с сыном виделись, но Саша еще был совсем маленький — мы просто случайно на улице встретились. У меня об этом человеке очень хорошие воспоминания — мы не расстались врагами. Даже не знаю, почему это произошло: просто стало понятно, что семьей быть не сможем», — говорила актриса.

СМИ писали, что за плечами Варлей был еще один брак. По неподтвержденной информации, третьим супругом актрисы был владелец строительной фирмы Владимир. Пара распалась из-за того, что младший сын не смог поладить с отчимом.

У артистки есть внук. Сын Василия Евгений отслужил в армии, живет в Вероне, где окончил университет, в 2017 году работал управляющим отелем. Молодой человек ведет блог в соцсетях, где делится снимками из путешествий.

Сама артистка живет одна. По информации СМИ, квартиру Варлей делит с несколькими кошками.

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