«Зубы научили Родину любить»: Земфиру обругали за «возвращение» в Россию

Фото: Сергей Шахиджанян/ТАСС

Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов)

24 июня в Сети распространилось фото, на котором Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) запечатлена у стоматологической поликлиники в Москве. Как на приезд артистки отреагировали россияне, вернется ли она в РФ?

Что известно о приезде Земфиры в Россию

24 июня Telegram-канал «Хуже и не скажешь» со ссылкой на пациентов столичной стоматологической поликлиники № 53 сообщил, что Земфиру заметили в очереди на прием к врачу. Как говорилось в сообщении, певица могла тайно приехать в Россию для лечения зубов.

«Хуже и не скажешь» опубликовал фотографию, на которой, предположительно, Земфира, одетая в белую футболку и солнцезащитные очки, садится в черный тонированный автомобиль марки BMW. Ранее СМИ писали, что артистка владеет автомобилем BMW 325 I.

Позднее выяснилось, что снимок, разлетевшийся в Сети, оказался фейком. Издание «Страсти» сообщило, что фотография с Земфирой была сделана несколько лет назад. Автором фото является корреспондент «Экспресс газеты» — он запечатлел артистку еще в 2018 году рядом с ее подъездом.

Что сказали о приезде Земфиры в РФ

Большое количество пользователей оказалось не радо приезду певицы. В комментариях к новости о возможном возвращении артистки россияне негодуют, как иноагента пустили в РФ.

«Не пускать в страну таких», «Зачем ее пускают?», «Мне тоже непонятно — зачем их пускают. Вот там пусть и зарабатывают, и тратят!», «Поджав хвост, по тихой приползла, что ж так непоследовательно-то? А где ее принципиальность?», «Так и будут мотаться сюда, то зубы полечить, то геморрой, а потом так и осядут по-тихому, потому что нафиг они там никому не нужны», негодуют в Сети.

Не упустили комментаторы и возможность поиронизировать над визитом Земфиры в стоматологию. Некоторые пользователи написали, что боль в зубах «сильнее ее убеждений».

«Зубы научили Родину любить», — отметил подписчик Telegram-канала «НЕБОЖЕНА» Сашенька.

«Да, режим даже зубами вцепился», — шутит Ekaterina Sultanova.

«Держи марку, не пользуйся услугами в презираемой тобой стране, нет же — „дёшево“ дороже „принципов“», — недоумевает Эля.

Некоторые отметили, что такое поведение ожидаемо.

«„А сало русское едят!“ Ничего не меняется в мире. Смердяковщина всегда исповедовалась нашей всевозможной „интеллигенцией“: творческой, технической, советской, либеральной и т. д.», — написал пользователь с ником Максим Андрианов.

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов)

Вернется ли Земфира в Россию

После начала российской военной операции на Украине Земфира перебралась за рубеж. В мае 2023 года она получила французское гражданство. Сейчас певица живет в Париже.

В июле 2023 года артистка рассказала поклонникам, что перестала думать о доме и много работает. Земфира добавила, что после эмиграции хорошо живет, и призналась, что Париж стал для нее домом, где она чувствует себя свободной. По словам артистки, ей предлагают больше концертов, чем в России.

Артистку признали иноагентом в феврале 2023 года. В мае 2024 года стало известно, что исполнительница не смогла через суд добиться исключения из реестра иностранных агентов.

Шоумен Стас Барецкий в разговоре с NEWS.ru заявил, что певица Земфира и рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выступят у него на разогреве. По словам артиста, на Западе исполнительница не особо популярна и у нее совсем нет денег.

«Земфира же будет у меня на концерте выступать, я ее позвал. У нее сейчас просто нет денег, на Западе-то она не особо популярная. Будет выступать у меня теперь. Ранее я говорил, что еще Моргенштерна пригласил на концерт. Вот они вдвоем и будут у меня на разогреве», — заявил шоумен.

Барецкий хочет исправить артистов и всему научить. При этом, по словам шоумена, он сам написал для Земфиры патриотические песни.

«Они же совсем без денег, надо помочь им. Я просто хочу их исправить, научить всему. Земфире я как раз песни написал патриотические», — заявил Барецкий.

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