Rammstein могут распасться из-за скандала вокруг Линдеманна Bild: группа Rammstein может распасться из-за обвинений Линдеманна в домогательствах

Фото: Malte Krudewig/dpa/Global Look Press

Тилль Линдеманн

Немецкая рок-руппа Rammstein может распасться из-за обвинений солиста Тилля Линдеманна в домогательствах, сообщает Bild. По информации газеты, участники коллектива «крайне недовольны» поведением фронтмена.

Характер фронтмена вызывает споры среди других участников группы. По словам доверенных лиц группы, они недовольны поведением фронтмена, так как являются отцами семейств и считают, что поведение Линдеманна порочит их, — говорится в материале.

Так, газета приводит слова 24-летней Шелби Линн из Северной Ирландии, которая утверждает, что ей дали нокаутирующие капли на закулисной вечеринке на концерте Rammstein в Вильнюсе, после чего подвергли насилию.

Газета Welt am Sonntag также сообщила о других женщинах, которые имели подобный опыт с Rammstein. Один из очевидцев рассказал газете, что видел, как девушки уходили за кулисы перед концертом, а затем возвращались в измененном состоянии сознания. Кроме того, другая девушка отметила, что ее накачали наркотиками в зоне вечеринки на концерте группы, после чего она занималась сексом с Линдеманном в отеле, и у нее были серьезные провалы в памяти.

В конце мая фанатка Rammstein обвинила Линдеманна в домогательствах. По ее словам, музыкант подсыпал ей в алкоголь наркотики, а затем начал приставать, после чего девушка ушла. Представители коллектива все отрицают.

В прошлом году журналистка и блогер Алена Жигалова рассказала о возможном настоящем отце дочери певицы Светланы Лободы, Тильды. По ее словам, это может быть известный женатый бизнесмен, который не захотел быть с певицей вместе, в то время как официально названный отец, солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, не имеет никакого отношения к дочери Лободы.