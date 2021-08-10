Путин учредил новые награды для деятелей культуры

Президент России Владимир Путин учредил орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве». Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю учредить орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве», — сообщается в документе.
Ранее сообщалось, что Путин наградил орденом Дружбы уполномоченного по правам ребёнка в России Анну Кузнецову. Омбудсмен удостоилась награды «за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность.
А на Украине президентская фракция «Слуга народа» предложила отменить звание «Герой Украины» и учредить орден Золотого Трезубца.
Данная награда, по замыслу авторов законопроекта, должна вручаться за выдающийся геройский поступок или выдающееся достижение. Планируется также реформа и других наград младшего статута.