Путин учредил новые награды для деятелей культуры

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Ведущая ток-шоу «60 минут» Ольга Скабеева показала новое видео с Алиной Кабаевой, которое не вошло в эфир программы. Фрагмент ещё одной записи Скабеева опубликовала в своём Telegram-канале.

Комментарий Алины Кабаевой относительно судейства во время соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, в результате которого российская спортсмена Дина Аверина лишилась золотой медали, наделал много шума в Сети....