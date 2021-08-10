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Путин учредил новые награды для деятелей культуры

20:02, 09 августа 2021
Путин учредил новые награды для деятелей культуры Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин учредил орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве». Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю учредить орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве», — сообщается в документе.

Ранее сообщалось, что Путин наградил орденом Дружбы уполномоченного по правам ребёнка в России Анну Кузнецову. Омбудсмен удостоилась награды «за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность.

А на Украине президентская фракция «Слуга народа» предложила отменить звание «Герой Украины» и учредить орден Золотого Трезубца.

Данная награда, по замыслу авторов законопроекта, должна вручаться за выдающийся геройский поступок или выдающееся достижение. Планируется также реформа и других наград младшего статута.

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