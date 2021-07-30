На Украине предложили учредить орден Золотого Трезубца

На Украине президентская фракция «Слуга народа» предложила отменить звание «Герой Украины» и учредить орден Золотого Трезубца. Об этом сообщает ТАСС.

В закон «О государственных наградах Украины» депутатами парламента было предложено внести изменения. Подразумевается отмена звания «Герой Украины» с учреждением новой высшей награды Золотой Трезубец. Данная награда, по замыслу авторов законопроекта, должна вручаться за выдающийся геройский поступок или выдающееся достижение. Планируется также реформа и других наград младшего статута. Законопроект зарегистрирован 30 июля в Верховной раде.

Ранее директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов в беседе с NEWS.ru оценил опасность строительства на Украине военных кораблей. По его словам, любое украинское строительство такого рода представляет для России определённую отложенную угрозу. Пухов подчеркнул, что в настоящий момент из Киева высасываются деньги, поскольку флот для страны является абсолютно не приоритетным направлением.