На Украине предложили учредить орден Золотого Трезубца

На Украине президентская фракция «Слуга народа» предложила отменить звание «Герой Украины» и учредить орден Золотого Трезубца. Об этом сообщает ТАСС.
В закон «О государственных наградах Украины» депутатами парламента
Ранее директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов в беседе с NEWS.ru оценил опасность строительства на Украине военных кораблей. По его словам, любое украинское строительство такого рода представляет для России определённую отложенную угрозу. Пухов подчеркнул, что в настоящий момент из Киева высасываются деньги, поскольку флот для страны является абсолютно не приоритетным направлением.