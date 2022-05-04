Президент Бразилии Болсонару посоветовал Ди Каприо «закрыть рот» Президент Бразилии Болсонару призвал Ди Каприо не муссировать проблемы Амазонии

Жаир Болсонару / Фото IMAGO/Frederico Brasil/Global Look Press

Президент Бразилии Жаир Болсонару обратился к американскому актёру Леонардо Ди Каприо с требованием прекратить критику действующего правительства по вопросу лесов Амазонии и «закрыть рот». Политик считает, что артист не разбирается в том, о чём говорит, передаёт ТАСС.

Ди Каприо следовало бы знать, что сама директор Всемирной торговой организации (ВТО) сказала, что без бразильского агробизнеса в мире наступит голод. Так что хорошо бы Ди Каприо закрыть рот, вместо того чтобы нести чушь, — заявил Болсонару.

Накануне Ди Каприо выложил в своём Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) пост, в котором призвал молодёжь Бразилии оформить документы, дающие право участвовать в выборах. В публикации актёр отметил, что от решения современного поколения зависит «здоровье планеты».

В ответ на это Болсонару сказал, что Ди Каприо, пытаясь привлечь внимание к проблеме пожаров в Амазонии, публикует в своём Instagram фотографии, сделанные 20 лет назад, однако не знает о современной ситуации в сельскохозяйственной отрасли страны.

Болсонару заявил, что Бразилия является «примером для всех стран мира» в вопросе сохранения земель. Так, по данным президента, страна — производитель сельскохозяйственной продукции по закону обязана сохранять 20% принадлежащих ей земель в первозданном виде, в Амазонии данный показатель достигает уже 80%.

Известно, что Леонардо Ди Каприо является представителем ООН по вопросам изменения климата. Актёр ранее заявлял, что уничтожение лесов Амазонии является «безотлагательно требующей внимания угрозой, которая вредит всем видам на Земле».

Ранее посол доброй воли ООН по делам беженцев Анджелина Джоли посетила Львов. Актриса встретилась с украинскими беженцами на вокзале и посетила больницу. В России действия представительницы ООН подверглись критике.