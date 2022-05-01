«Попытка отвлечь внимание от Азовстали»: Захарова о поездке Джоли во Львов Захарова назвала поездку Джоли во Львов попыткой отвлечь внимание от «Азовстали»

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Поездка американской актрисы, которая по совместительству является послом доброй воли ООН, Анджелины Джоли во Львов нужна для того, чтобы «перебить повестку» и отвлечь внимание от эвакуации мирных жителей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, написала в Telegram-канале представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Дипломат уличила иностранную артистку в недобросовестном пиаре, противопоставив её российскому эстрадному певцу Иосифу Кобзону, который, вёл переговоры с террористами на Дубровке.

Это же так легко продать обывателю: «Всемирно известная актриса попала под ракетный обстрел на Украине». Она же посол доброй воли, хотя ООН и поспешила откреститься от своей вовлечённости в её львовские каникулы <...>. Главная цель достигнута — внимание мировой прессы отвлечено от «Азовстали» <...>. Такие попытки «перебить повестку» очень легко считываются, они наивны и примитивны. Логическая цепочка следующая: популярность должна работать на популизм, — написала она.

По словам Захаровой, Минобороны РФ несколько раз объявляло об открытии гумкоридоров для вывода с «Азовстали» мирных жителей, к операции подключились ООН и Красный Крест, и «всему миру стало очевидно, что людей на свободу там не выпускали именно вооружённые украинские нацформирования». Однако по мнению дипломата, «гении западного пиара» решили перенести фокус внимания с данной проблемы и привлекли «самого раскрученного представителя всего на свете» Анджелину Джоли, которая также посещала сирийских беженцев и африканских голодающих, к гуманитарной миссии во Львове.

Захарова считает, что данный жест со стороны голливудской актрисы является ничем иным, как пиар-ходом, отвлекающим внимание от «Азовстали» и не идущим ни в какое сравнение с поступком Иосифа Кобзона, который вёл переговоры с террористами на Дубровке, «не бутафорски, а по-настоящему рискуя жизнью».

30 апреля Анджелина Джоли прибыла с гуманитарной миссией в Львов. На местном вокзале актриса встретилась с пассажирами поезда, эвакуировавшего жителей Покровска в Донецкой области. Она также пообщалась с волонтёрами и врачами. Однако вечером из-за воздушной тревоги ей пришлось прятаться в бомбоубежище.

Актриса вот уже 19 лет является послом доброй воли по делам беженцев и представляет ООН на дипломатическом уровне. С начала спецоперации Джоли в социальных сетях неоднократно публиковала посты с информацией об украинских беженцах и призывала Европу помогать им.