Попались! Макаревич и Глуховский лишатся квартир, переписанных на родных

Мать писателя Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) случайно оказалась одной из самых богатых пенсионерок России. Сын переписал на нее многомиллионное имущество после отъезда из РФ. Можно ли забрать недвижимость иноагентов у их родственников — в материале NEWS.ru.

Конец обману иноагентов: Макаревич и Глуховский лишатся квартир, переписанных на родных и друзей

Почему иноагенты стали переписывать имущество на родственников

В конце января 2024-го председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил в Telegram-канале, что в Госдуму будет внесен законопроект, который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ.

Музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) стал чуть ли не одним из первых уехавших артистов, кто переписал имущество на родственников. Так, его сестре Наталье достался загородный дом в Подмосковье. Макаревич подарил долю в трехкомнатной квартире в столице сыну Ивану.

Певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) переписала жилье в Москве на подругу, режиссера Ренату Литвинову. Музыкант Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) переоформил четырехкомнатную квартиру в столице на супругу Татьяну. Жена актера Анатолия Белого (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) также стала обладательницей квадратных метров: 1/2 доли в четырехкомнатной квартире и еще одна жилплощадь достались ей от мужа.

В марте 2025-го шоумен Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) переписал квартиру на Патриарших прудах на брата, чтобы родственник продал ее за хорошую сумму, так как иноагентам запрещено проводить сделки с недвижимостью.

Михаил Ходорковский Фото: Henrik Montgomery/Keystone Press Agency/Global Look Press

У кого из родственников иноагентов уже забрали имущество в РФ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил NEWS.ru, что сейчас есть все инструменты, чтобы отобрать переписанное иноагентами имущество у их родственников. По его словам, их организация этим активно пользуется. В частности, в прошлом году, как сказал глава ФПБК, они просили проверить бизнесмена Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«Мы обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить Ходорковского, который неоднократно осуждал СВО и выкладывал в своих соцсетях материалы, дискредитирующие действия ВС РФ, на финансирование со стороны западных спецслужб. Отрабатывает ли он повестку западных кураторов. И связь нашли», — рассказал Бородин.

По словам главы ФПБК, на данный момент в Генпрокуратуру направлены материалы с призывом лишить имущества родственников Макаревича. Бородин рассказал, что музыкант лично записал для него видео, где утверждал об отсутствии собственной недвижимости на территории РФ.

«Мы нашли его недвижимость. Сейчас прокуратура занимается этим вопросом, они проводят проверку по этому поводу, соответственно, ждем результата. Не так все быстро, есть свои определенные моменты, юридическая процедура, которую нужно пройти», — отметил глава ФПБК.

Бородин считает, что такую практику можно считать зеркальным ответом на действия Запада. Ведь там продолжают арестовывать счета и имущество наших бизнесменов, несогласных с политикой Европы, выступающей против СВО.

Виталий Бородин Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Что будет со всем имуществом Глуховского в РФ

Глава ФПБК и политики уже заинтересовались историей с квартирой Глуховского. По их версии, он давно получает зарубежное финансирование и большую часть своих активов переписал на родственницу. На 72-летнюю мать писателя Ларису оформлена квартира в Хамовниках стоимостью 200 млн рублей, апартаменты площадью 81,3 квадратных метра и просторное машино-место в жилом комплексе премиум-класса White Khamovniki, две квартиры на Петровке, стоимость которых оценивается примерно в 210 млн рублей (площадью 160 и 145 квадратных метров). Также Глуховская владеет загородным домом в Одинцовском районе площадью 150 квадратных метров и ориентировочной стоимостью 30 млн рублей.

Бородин заверил, что в ближайшее время они напишут обращение в Генеральную прокуратуру, чтобы писателя проверили на причастность к финансированию преступной деятельности против безопасности РФ.

Депутат Госдумы Виталий Милонов тоже выступает с такой инициативой в отношении Глуховского. Он считает, что сделку, которую осуществил писатель, можно признать недействительной. «После тщательной проверки соответствующими органами сделку Глуховского легко признать недействительной. После этого имущество будет возвращено формальному собственнику, признанному иноагентом. Его недвижимость можно будет забрать в пользу государства», — заявил Милонов.

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