https://static.news.ru/photo/18117c22-cfb4-11e9-aaf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hall Lab/Twitter

Скульптура, пахнущая женским грудным молоком, появилась в лондонском музее Wellcome Collection. Она является одним из экспонатов выставки, посвящённой самоидентификации человека в XXI веке.

Автором композиции стала Таша Маркс. Изваяние выполнено из бронзы и изображает бифидобактерии. Маркс назвала свое произведение 5318008 — в этом наборе цифр зашифровано перевернутое слово «сиськи» (boobies), пишет The Guardian.

Amazing to be part of the new @ExploreWellcome #BeingHuman exhibit. Provided insights into the amazing @TashaMarks scented sculpture exploring #Bifido #breastmilk interactions. Unveiling tonight with opening tomorrow. The whole exhibit is fab, so definitely do visit!! pic.twitter.com/RNGu6lUQEO — Hall Lab (@hall_lab) 4 сентября 2019 г.

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