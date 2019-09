Автором композиции стала Таша Маркс. Изваяние выполнено из бронзы и изображает бифидобактерии. Маркс назвала свое произведение 5318008 — в этом наборе цифр зашифровано перевернутое слово «сиськи» (boobies), пишет The Guardian.

Amazing to be part of the new @ExploreWellcome #BeingHuman exhibit. Provided insights into the amazing @TashaMarks scented sculpture exploring #Bifido #breastmilk interactions. Unveiling tonight with opening tomorrow. The whole exhibit is fab, so definitely do visit!! pic.twitter.com/RNGu6lUQEO