Ольга Дроздова примерила на себя роль восточной красавицы для спектакля

https://static.news.ru/photo/1dc916f6-2f54-11eb-8d21-fa163e074e61_660.jpg Ольга Дроздова Фото: vk.com/aktrisa_olga_drozdova

Актриса Ольга Дроздова изменилась до неузнаваемости ради новой роли в театре. Об этом рассказал её супруг Дмитрий Певцов.

На размещённом в Instagram видео Ольга Дроздова показана в образе восточной красавицы из пьесы «Первый хлеб». Постановка состоится в театре «Современник».

Ольга Дроздова в поисках образа Алтынай, — подписал ролик Певцов.

Актриса появляется в образе роковой женщины: в пушистой шапке и тёмном парике, имитирующем каре, с сильно подведёнными чёрным карандашом глазами и ярко-красными губами. Пользователи не сразу узнали звезду сериала «Бандитский Петербург» и восхитились её мастерством перевоплощения.

Пьеса Рината Ташимова «Первый хлеб» — история о татарской семье, где пытаются выдать казахскую невесту за сына Даню. Но тот мечтает уехать контрактником в горячую точку.

Ранее Дроздова рассказала о начале отношений с коллегой Дмитрием Певцовым. Как передавал NEWS.ru, Дроздова заявила, что актёр «подставил» её, разрешив режиссёру фильма «Прогулка по эшафоту» снять её обнажённой. По словам актрисы, в сценарии этой сцены не было, но Певцов за её спиной договорился с режиссёром, что эпизод с обнажением будет снят. Несмотря на это, вскоре у Дроздовой и Певцова развилась «тотальная дружба», затем переросшая в любовь.