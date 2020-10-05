Ольга Дроздова рассказала о «предательстве» Дмитрия Певцова

https://static.news.ru/photo/e8058406-073e-11eb-bf5f-fa163e074e61_660.jpg Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Актриса Ольга Дроздова рассказала, как много лет назад её «подставил» актёр Дмитрий Певцов, на то время не являвшийся мужем артистки.

Он разрешил режиссёру картины «Прогулка по эшафоту» снимать меня голой. В сценарии этого не было. Я сначала категорически отказывалась. Они сговорились. Он просто повёлся. Убежала в итоге со съёмки. Вернулась на съёмочную площадку и улетела с расстройства во Францию, — цитирует Teleprogramma.pro Дроздову.

По её словам, в какой-то период у них с Певцовым началась «тотальная дружба», переросшая в итоге в любовь.

Дмитрий мне сначала стал партнёром по фильму. Потом он предал меня как друг и стал моим мужем. Большое видится на расстоянии и родное тоже. Поэтому я не против, когда мы сейчас порой разъезжаемся по работе. Надо отдыхать друг от друга. У меня вот студентки в вузе, где я преподаю. Я им всегда говорю: всё равно надо выходить замуж за друга, с ним будут чувства крепче, — рассказала актриса в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

Ранее Дмитрий Певцов рассказал о семейной жизни с актрисой Ольгой Дроздовой, с которой состоит в официальном браке уже 25 лет. Он признался, что никогда не боялся и всегда был готов к тому, что жена может уйти к другому мужчине. Артист пояснил, что каждый человек сам является первопричиной плохих событий в своей жизни. Кроме того, актёр откровенно рассказал, что в молодости страдал от различных комплексов, так как не знал, сможет ли завоевать сердце Дроздовой, писал NEWS.ru.