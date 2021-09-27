«Образец в оценках кинематографа»: Шахназаров о смерти киноведа Разлогова

Скончавшийся на 76-м году жизни глава Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов был образцом в оценке кинематографа. Он глубоко понимал те явления и тенденции, в которых развивался кинематограф, заявил NEWS.ru гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров.

Был одним из самых авторитетных кинокритиков. Он принадлежал к советской школе киноведения, его отличало глубокое понимание, глубокие знания кинематографа, понимания тех тенденций, тех явлений, в которых он развивается, — сказал режиссёр

Режиссер назвал Разлогова знающим, авторитетным и вызывающим уважение у всего кинематографического мира. Его смерть является большой утратой.

Разлогов был образцом в оценках кинематографа, поэтому это очень печальное известие для всего кинематографа, — подчеркнул Шахназаров.

Кинокритик Сергей Сычёв считает, что умерший глава Гильдии киноведов и кинокритиков России научил миллионы зрителей смотреть хорошее кино. Это является его главным вкладом в культуру. Сычев добавил, что программа Разлогова, в том числе на ММКФ (Московский международный кинофестиваль) «не боялась быть радикальной, немодной, в чём-то даже маргинальной», но с расчётом того, чтобы человек мог обнаружить для себя самые разные грани кино.

О смерти Разлогова стало известно от дочери Анастасии. Киновед с 1989 по 2013 год занимал пост директора Российского института культурологии. Он также вёл авторскую программу «Культ кино» на телеканале «Культура».