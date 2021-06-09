«Не тратьте время»: жена Абрамова ответила на его скандальное интервью

https://static.news.ru/photo/5b36de18-c902-11eb-8fc4-96000091f725_660.jpg Эльвира Абрамова Фото: instagram.com/abramovaelvira

Жена российского комика Ивана Абрамова Эльвира ответила его хейтерам на скандальное интервью, в котором он откровенно высказался об их отношениях. По её словам, недоброжелателям не стоит тратить время на «хождение по чужим домам». Супруга юмориста принялась защищать его в комментариях в Instagram, передаёт StarHit.

Эльвира призналась, что набирала вес во время беременности, однако, по её словам, супруг не говорил ей, «что часики тикают». Также она подчеркнула, что совершенно не обижена на комика.

Мой вам совет: направьте свою энергию на личные взаимоотношения. Не тратьте время на хождение по чужим домам. Я прекрасно знаю своего мужа и люблю его! — написала Эльвира.

Абрамов в интервью для YouTube-канала «Макарена» сказал, что изменит отношение к жене, если она поправится.

Я, возможно, тебе не изменю, но, конечно, буду относиться хуже. Это нормально — мужики так созданы. Да, люди так созданы — тебе нравится картиночка. Понятно, что ты хороший собеседник, ты родила мне двоих детей, но в мире-то, прикинь, какие красивые ещё ходят, — передаёт комик слова, которые он якобы говорил Эльвире.

При этом стендапер заявил, что не видит женщин лучше супруги. К обсуждению ситуации присоединились блогеры. В частности, Наталья Краснова, Алёна Водонаева и Ида Галич раскритиковали высказывания комика.

Ранее сообщалось, что лидер Little Big Илья Прусикин раскрыл в разговоре с комиком Данилой Поперечным подробности романа с солисткой группы Софьей Таюрской. Музыкант отметил, что когда «друзья внезапно переспят», они могут понять, «как это классно».