На запись последних выпусков «Голоса» Градский приезжал на носилках

Коллега певца и композитора Александра Градского рассказал о последних сьемках выпуска шоу «Голос». Из-за плохого самочувствия он вынужден был приезжать на носилках и в сопровождении медиков, передаёт Starhit. Народный артист скончался накануне на 73-м году жизни. В августе он перенёс коронавирус и жаловался на боли в ногах.

Александра Борисовича доставляли в студию на носилках, на таких, которые используют в скорых, на колесиках. Это даже не инвалидная коляска, а именно носилки — он был в горизонтальном положении. Потом пересаживали в красное кресло, снимали выпуск, снова перекладывали на носилки и иногда прямо в студии начинали ставить капельницы, — передаёт издание слова очевидца, присутствовавшего на съемочной площадке шоу.

О причинах такого состояния Градского не рассказывали ни участникам, ни большинству присутствующих.

Источник также рассказал о проблемах с речью у звёздного наставника. При этом Градский пытался никак это не проявлять и не делал себе поблажек. Наравне с остальными членами жюри он активно комментировал выступления, давал рекомендации, хвалил или ругал. Однако, после монтажа от его речей часто оставляли лишь небольшие отрывки.

Ранее стало известно, что церемония прощания с народным артистом России запланирована на 1 декабря. Она состоится в театре «Градский холл». Решение о месте похорон артиста пока не принято.

Александр Градский умер в ночь на 28 ноября. Накануне он был экстренно госпитализирован в Москве. Сообщалось, что артисту стало плохо дома, врачи заподозрили у него инсульт. Также известно, что в начале ноября исполнителя беспокоило пониженное артериальное давление.