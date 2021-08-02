Мужа принцессы Евгении заметили на яхте в компании фотомоделей

Муж принцессы Великобритании Евгении Йоркской, Джек Бруксбэнк был замечен на яхте в окружении трёх фотомоделей. Об этом сообщает Daily Mail.

Королевская чета должна была отправиться в Италию на благотворительный бал, но в последний момент планы супругов изменились : Евгения осталась дома с пятимесячным сыном, а её муж поехал на мероприятие один. Однако в Сети появились кадры, на которых отчётливо видно, как Бруксбэнк хорошо проводит время на яхте в компании трёх фотомоделей: Эрики Пелосини, Марии Буччелатти и экс-редактора глянцевого журнала Glamour Рейчел Залис.

Очевидцы также рассказали, что большую часть времени мужчина был на связи с супругой: отправлял ей сообщения и даже звонил в Лондон, отвлекаясь лишь для того, чтобы сделать фото с девушками.

Ранее на яхте в компании двух девушек был замечен российский актёр Павел Прилучный, состоящий в настоящее время в отношениях с актрисой Мирославой Карпович.