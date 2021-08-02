Мужа принцессы Евгении заметили на яхте в компании фотомоделей

Муж принцессы Великобритании Евгении Йоркской, Джек Бруксбэнк был замечен на яхте в окружении трёх фотомоделей. Об этом сообщает Daily Mail.
Королевская чета должна была отправиться в Италию на благотворительный бал, но в последний момент планы супругов
Очевидцы также рассказали, что большую часть времени мужчина был на связи с супругой: отправлял ей сообщения и даже звонил в Лондон, отвлекаясь лишь для того, чтобы сделать фото с девушками.
Ранее на яхте в компании двух девушек был замечен российский актёр Павел Прилучный, состоящий в настоящее время в отношениях с актрисой Мирославой Карпович.