«Искушение» запрещено: в России не покажут фильм Верховена о любви монахинь
Министерство культуры России не выдало прокатное удостоверение новому фильму Пола Верховена «Искушение». В основе сюжета драмы любовь и страсть между двумя монахинями в Италии XVII века. Приказ опубликован на сайте ведомства.
В документе
«Искушение» было представлено на Каннском кинофестивале в июле 2021 года. Главные роли исполнили Вирджиния Эфира и Шарлотта Рамплинг. Пол Верховен, нидерландский и американский кинорежиссёр, известен по таким фильмам, как «Основной инстинкт», «Звёздный десант», «Вспомнить всё».
Ранее сообщалось, что Пол Верховен займётся мини-сериалом, основанным на романе Ги де Мопассана «Милый друг». Сценарий напишет Герард Сутеман, уже работавший с кинематографистом на нескольких проектах.