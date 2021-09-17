«Искушение» запрещено: в России не покажут фильм Верховена о любви монахинь

Министерство культуры России не выдало прокатное удостоверение новому фильму Пола Верховена «Искушение». В основе сюжета драмы любовь и страсть между двумя монахинями в Италии XVII века. Приказ опубликован на сайте ведомства.

В документе сообщается , что фильму отказывают в прокате «на основании подпункта „ж“ пункта 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения». Причина отказа относится к «иным определённым федеральными законами случаям». Каким же именно — не уточняется.

«Искушение» было представлено на Каннском кинофестивале в июле 2021 года. Главные роли исполнили Вирджиния Эфира и Шарлотта Рамплинг. Пол Верховен, нидерландский и американский кинорежиссёр, известен по таким фильмам, как «Основной инстинкт», «Звёздный десант», «Вспомнить всё».

Ранее сообщалось, что Пол Верховен займётся мини-сериалом, основанным на романе Ги де Мопассана «Милый друг». Сценарий напишет Герард Сутеман, уже работавший с кинематографистом на нескольких проектах.