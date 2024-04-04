Новый фильм Гая Ричи не получил прокатное удостоверение в РФ

Министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение новому фильму Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел», передает ТАСС. Как сообщила кинопрокатная компания «Вольга», прокат фильма в России запланирован с 25 апреля.

Фильм «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи не получил прокатное удостоверение на выбранную дату на основании подпункта «е» пункта 18 правил выдачи, — сказали представители компании-дистрибьютора фильма.

Ранее сообщалось, что составлен список российских фильмов, которые не были допущены к прокату и не получили прокатные удостоверения. В него вошел фильм «Сказка» режиссера Александра Сокурова.

В «Сказке» сюжет строится вокруг фигур политиков: Иосиф Сталин, Адольф Гитлер, Бенито Муссолини и Уинстон Черчилль встречаются в потустороннем мире. Накануне Божественного суда герои предаются воспоминаниям о собственных жизнях и власти, которой обладали.

«Ампир V», снятый по роману Виктора Пелевина, сначала был перенесен из-за коронавирусных ограничений, а после начала СВО Минкульт вовсе отказал картине в прокате. Премьера состоялась лишь за рубежом в 2023 году. По сюжету произведения вампиры управляют человечеством, высасывая из него радость, мечты и деньги.