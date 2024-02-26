Опубликован список российских фильмов, запрещенных к показу В список запрещенного к показу кино вошли картины «Монастырь», «Айта» и «Сказка»

Фото: «Кинопоиск»

Кадр из сериала «Монастырь»

NEWS.ru составил список российских фильмов, которые не были допущены к прокату и не получили прокатные удостоверения. В том числе в него вошел фильм «Сказка» режиссера Александра Сокурова. Осенью Минкульт отказался выдавать ему прокатное удостоверение. Точной причины в ведомственном отказе не обозначено.

В «Сказке» сюжет строится вокруг фигур политиков: Иосиф Сталин, Адольф Гитлер, Бенито Муссолини и Уинстон Черчилль встречаются в потустороннем мире. Накануне Божественного суда герои предаются воспоминаниям о собственных жизнях и власти, которой обладали.

Также в списке оказался фильм «Айта» о смерти мигрантки, который Роскомнадзор потребовать убрать из проката. Кроме того, Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения сериалу «Монастырь», где главные роли исполнили блогер Анастасия Ивлеева и актер Филипп Янковский. Причиной этого стало «оскорбление религиозных чувств верующих».

«Ампир V», снятый по роману Виктора Пелевина, сначала был перенесен из-за коронавирусных ограничений, а после начала СВО Минкульт вовсе отказал картине в прокате. Премьера состоялась лишь за рубежом в 2023 году. По сюжету произведения вампиры управляют человечеством, высасывая из него радость, мечты и деньги.

Ранее NEWS.ru составил список актеров, которые не смогли закончить съемки в своем последнем фильме из-за гибели. В него вошли Сергей Бодров, Андрей Панин, Владислав Галкин, Андрей Краско и Василий Шукшин.