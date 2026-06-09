Меньшиков «обвалил» цены на «Гамлета»? Почему билеты подешевели на 60%

Цены на билеты в партер на спектакль «Гамлет» в МХТ им. Чехова с участием Юры Борисова резко снизились с 200 тысяч рублей до 72 тысяч. Стоимость билетов на менее удобные места, расположенные подальше от сцены, также упала. Повлиял ли художественный руководитель театра имени М. Ермоловой Олег Меньшиков на покупательский интерес к «Гамлету», что будет дальше со скандальным спектаклем, останется ли он в репертуаре или исчезнет — в материале NEWS.ru.

Как изменились цены на «Гамлета»

Спектакль «Гамлет» с актером Юрой Борисовым в главной роли вызвал небывалый ажиотаж задолго до премьеры. На официальном сайте театра продажи билетов стартовали 16 марта, их полностью раскупили спустя всего два часа. Затем билеты появились на сайтах агентств и на страницах сервисов бесплатных объявлений. Если на сайте МХТ цены ранее варьировались от 3 до 50 тысяч рублей, то у посредников билеты на места в партере стоили от 160 до 200 тысяч рублей.

В настоящее время билеты на спектакль есть в свободной продаже на сайте театра. Билет на постановку 20 июня можно приобрести по цене от 35 до 50 тысяч рублей. У перекупщиков выбор мест больше: сиденье в партере недалеко от сцены (5–7 ряд) можно приобрести за 70–75 тысяч рублей. Нижняя ценовая планка на неудобные, далекие от сцены места не опустилась — 9–12 тысяч рублей минимум.

Один из перекупщиков уверил корреспондента NEWS.ru, что ниже цены не опустятся, потому что «закупочные цены» не изменились. И все же отрицательная динамика очевидна: за билеты больше не требуют 200 тысяч или хотя бы 100 тысяч рублей.

Сцена из спектакля «Гамлет» Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва‭»

Как мнение Олега Меньшикова о «Гамлете» могло повлиять на стоимость билетов

Народный артист России, режиссер Малого театра Андрей Житинкин назвал падение цен ожидаемым процессом.

«Цены были взвинчены до 200 тысяч рублей, но не театром, а спекулянтами, что понятно: Юра Борисов — наш единственный номинант на „Оскар“. Ажиотаж спал, некоторые сдали билеты, потому что посмотрели картинки (фото и видео с „Гамлета“. — NEWS.ru) в интернете, им этого хватило», — выразил мнение деятель культуры.

Режиссер отметил, что его самого ни спектакль, ни Юра Борисов в главной роли — на коньках и в костюме из фольги — не разочаровали. По его словам, получилась экспериментальная постановка, которую можно назвать творческим высказыванием артистов. Такой жанр имеет право на существование, полагает собеседник.

Критик Марина Райкина в беседе с NEWS.ru, наоборот, назвала «Гамлета» творческой неудачей. По ее мнению, этот факт повлиял на зрительский интерес, «обрушив» цены на билеты.

«Наблюдается редкое единодушие, что спектакль не удался. Это и мнение профессионального сообщества — критиков, артистов, того же Олега Меньшикова, и обычных зрителей. В России самый надежный источник — сарафанное радио, люди, которые купили билеты задорого на балкон или в амфитеатр, остались недовольны. И это тоже сработало. Люди сходятся во мнении, что [спектакль „Гамлет“] „так себе“», — сказала критик.

Олег Меньшиков Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Продлят ли «Гамлета» на следующий сезон

Критик Марина Тимашова предположила в беседе с NEWS.ru, что стоимость билетов на «Гамлет» еще будет падать. Таких цен на спектакли государственного театра, по ее мнению, быть не должно.

«Ну купили 15 человек билеты по такой цене (200 тысяч рублей. — NEWS.ru). Понятно, что обычный зритель не может себе этого позволить — купить билет ни за 200 тысяч, ни за те деньги, которые сейчас билеты стоят», — сказала Тимашова.

Она добавила, что, несмотря на негативные отзывы и шквал критики, МХТ им. Чехова все же не откажется от постановки, продлив показы в следующем театральном сезоне, который начнется в сентябре.

«[МХТ им. Чехова] вложил в спектакль огромные деньги, а театры берут их из бюджета и должны зарабатывать», — заметила эксперт.

Представители пресс-службы театра в ответ на запрос NEWS.ru заявили, что не могут прокомментировать ситуацию с ценами на билеты. Они посоветовали самостоятельно изучить официальный сайт и ценовую политику на постановку.

Читайте также:

«Бодр, здоров — какое счастье!»: как живет звезда фильма «Брат» Сухоруков

«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве

Отняли юбилейный спектакль: в Театре сатиры назрел конфликт — подробности