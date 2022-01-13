Mash: режиссёра Сурикову экстренно госпитализировали в Москве

Режиссёра Аллу Сурикову экстренно госпитализировали в Москве с коронавирусом, передаёт Telegram-канал Mash. Отмечается, что она пожаловалась медикам на высокую температуру и кашель.

Врачи приняли решение о госпитализации. Уже в больнице режиссёр сдала ПЦР-тест на COVID-19, который дал положительный результат. Кроме того, дополнительные анализы показали, что в лёгких происходит сильное воспаление. На текущий день состояние Суриковой оценивается как среднетяжёлое.

Алла Сурикова известна не только как автор идеи детского телевизионного журнала «Ералаш», но и как режиссёр множества фильмов и сериалов, среди которых «Человек с бульвара Капуцинов», «Ищите женщину», «Будьте моим мужем».

Ранее известного актёра, 85-летнего Леонида Куравлёва экстренно прооперировали. Тест на коронавирус оказался отрицательным, однако углублённое обследование показало, что у артиста есть много сопутствующих заболеваний. Он не мог даже принимать пищу.

До этого российскую телеведущую Киру Прошутинскую госпитализировали в Москве. Её состояние здоровья оценивается как средней тяжести.