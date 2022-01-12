Актёра Куравлёва экстренно прооперировали

Известного актёра, 85-летнего Леонида Куравлёва экстренно прооперировали. Тест на коронавирус оказался отрицательным, однако углублённое обследование показало, что у артиста есть много сопутствующих заболеваний. Он не мог даже принимать пищу, сообщает KP.RU со ссылкой на свои источники.

85-летнему Леониду Куравлёву провели экстренную операцию на желудке, — сообщил изданию источник.

По словам собеседника, операция прошла успешно, организм артиста справился. Однако состояние Куравлёва всё ещё остаётся тяжёлым. Артист находится в реанимации, но дышит сам, без аппарата ИВЛ.

Ранее сын Куравлёва Василий сообщил, что народный артист РСФСР госпитализирован с пневмонией, его поместили в реанимацию в Коммунарке. Лечащие врачи рассказали, что актёр попал в больницу 5 января и продолжает оставаться в тяжёлом состоянии.

Леонид Куравлёв стал известен благодаря роли в фильме Василия Шукшина «Живёт такой парень». Он снялся более чем в 200 фильмах, но чаще всего играл шофёров, сантехников, мелких служащих. Фильмы с участием Куравлёва — «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная» — становились лидерами советского кинопроката. А сам актёр удостоился звания народного артиста России.