Народного артиста Куравлёва госпитализировали в реанимацию с COVID-19

Народный артист РСФСР Леонид Куравлёв госпитализирован с коронавирусом в тяжёлом состоянии, его поместили в реанимацию в Коммунарке, сообщает StarHit со ссылкой на медиков. 85-летний актёр испытывал проблемы с дыханием, а в последнее время также страдал от гипертонии: из-за повышенного артериального давления у него часто кружилась голова.

Он на кислороде, так как лёгкие поражены, под круглосуточным наблюдением медиков. Сатурация пришла в норму, температура пониженная, как и давление, — цитирует издание лечащих врачей.

Леонид Куравлев стал известен благодаря роли в фильме Василия Шукшина «Живёт такой парень». Он снялся более чем в 200 фильмах, но чаще всего играл шофёров, сантехников, мелких служащих. Фильмы с участием Куравлева — «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная» — становились лидерами советского кинопроката. А сам актёр удостоился звания народного артиста России.

Как сообщалось ранее, после смерти супруги Куравлёв стал вести достаточно уединённый образ жизни, не участвует в телепрограммах и не даёт интервью. Актёр проживает в знаменитом жилом комплексе 1931 года постройки на Берсеневской набережной Москвы-реки.