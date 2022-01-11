Телеведущая Кира Прошутинская госпитализирована в Москве

Российскую телеведущую Киру Прошутинскую госпитализировали в Москве, сообщается в Telegram-канале Mash. Её состояние здоровья оценивается как средней тяжести.

Стало известно, что 9 января 76-летняя Прошутинская обратилась к медикам с жалобами на кашель. По результатам первичного осмотра у журналистки выявили высокое артериальное давление, а на следующий день кашель усилился. При дальнейшем осмотре врачи услышали хрипы в нижних отделах лёгких.

Во избежание какого-либо риска Прошутинскую перевели на кислородную маску. Также ей прописали лежать на животе по 16 часов в сутки. В настоящий момент состояние оценивается как средней тяжести.

Позднее Прошутинская подтвердила «Газете.Ru», что она госпитализирована.

Я в больнице. Не хочу говорить, — сказала Прошутинская.

Кира Прошутинская является соавтором 132 программ для ряда телеканалов. Она работала над развитием таких передач, как «Оба-На», «Времечко», «Мир и молодёжь», «Дежурный по стране» и многих других. В 1994 году она стала сооснователем независимой телекомпании «Авторское наследие» (ATV), которая выпустила передачу «Намедни» с Леонидом Парфёновым.

Ранее российская актриса Елена Проклова была госпитализирована с подозрением на инсульт. Позже она сообщила, что восстановится к середине февраля, уверяя, что у неё не пострадали ни умственные, ни двигательные функции — только нарушена работа вестибулярного аппарата, что выливается в тошноту и головокружение.

Актриса попала в московскую больницу с сильным головокружением и повышенным давлением 10 января. МРТ головного мозга показала инсульт, Проклову перевели в реанимацию. Состояние артистки врачи оценивали как средней тяжести.