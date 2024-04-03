«Мальчик создал шедевр мирового класса»: Куклачев о песне SHAMAN «Реквием» Куклачев назвал «шедевром мирового класса» песню SHAMAN «Реквием»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Куклачев

Песня SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) «Реквием», которую он выпустил в день национального траура по погибшим в «Крокус Сити Холле», показала его гениальность как артиста, заявил клоун и дрессировщик Юрий Куклачев. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, композиция является шедевром мирового класса.

Этот мальчик недавно «Реквием» написал. Это гениальный мальчик. Его надо боготворить, что в нашей стране появилась личность уникальная, которая действительно безо всякой злобы, без какой-то желчи. <...> Шедевр мирового класса, — заявил Куклачев.

Он отметил, что «Реквием» можно петь в Израиле, США и любой стране мира, где происходят теракты. Куклачев подчеркнул, что в этом и заключается гениальность песни.

24 марта SHAMAN выпустил новую композицию «Реквием», которую посвятил тем, кто погиб во время теракта в подмосковном Красногорске. Певец пояснил, что таким образом хочет почтить память жертв террористической атаки. Все средства от монетизации песни артист пообещал направить на помощь пострадавшим.

Ранее Куклачев заявил, что SHAMAN сталкивается с критикой и издевательствами, так как ему завидуют. Он подчеркнул, что певец сразу завоевал его внимание, потому что обладает талантом.