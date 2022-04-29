Леди Гага о россиянах: как были тупыми, такими и остались

Американская певица Леди Гага во время концерта в Лас-Вегасе резко высказалась о своей поездке в Россию в 2012 году, передаёт Global Happenings. По словам артистки, её не арестовали на том концерте, потому что россияне «были тупыми в тот день, и они тупые сейчас».

Они должны были арестовать меня в России, когда у них была такая возможность. Я велела им надеть на меня наручники. Они были тупыми в тот день, и они тупые сейчас, — заявила певица.

В 2009 году в Москве Леди Гагу едва не арестовали за то, что она в полуобнажённом виде находилась на Красной площадки. Позднее, в 2012 году, на концерте в столице России певица выступила с речью в поддержку ЛГБТ-сообщества и предложила полиции арестовать её за это прямо на шоу, но правоохранители этого не сделали.

Русскоязычная аудитория Леди Гаги написали в комментариях к постам певицы в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что публичные люди не должны позволять себе такие высказывания.

Некоторые пользователи упрекнули Гагу в плохом отношении к аудитории, на которой «она хорошо зарабатывала». Их поддержала российская телеведущая Ксения Бородина. Она заявила, что «такие высказывания в адрес русских людей это свинство».